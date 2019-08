El consumidor de la harina precocida, generalmente compra el producto con el propósito de elaborar el tradicional plato venezolano para el desayuno o para la cena, sin embargo algunos dicen que ya no llegan con regularidad a su menú porque el precio de la harina precocida aumenta indiscriminadamente.

Mónica Espidea resaltó, “las ventas ya no son constantes como antes, son muy lentas, a mí no me surte la empresa que la elabora, debo comprarla por otro sitio y como pasa de mano en mano, debo ponerle el precio que a mí me dé ganancias”.

Por otra parte, Dilia Blanco dio a conocer su impresión en cuanto al tema, “las ventas no se mueven mucho, ya no es como antes que uno se surtía y eso salía rápido a la venta, ahora es cada 15 días que la empresa me abastece y sólo son 2 bultos, anteriormente se vendía 8 bultos en una semana”.

Glaimar de Ríos, es una consumidora de la harina precocida y enfatizó, “los precios cada día están más locos, no importa cuál sea la marca, el precio es el mismo, ya no se puede comer la arepa como uno acostumbraba, así estamos”.

De esta misma manera, opinó Luis Espidea acerca del tema, “la situación está insoportable, todos los días un aumento de cualquier producto, de la harina, los huevos, entre otros”.

Todos los encuestados tuvieron como respuesta común que a falta de la arepa lo que está medio solventando la ausencia del plato en los desayunos es el pan, que es tan versátil como la llamada “redonda”, para acompañarla con cualquier relleno.

En los comercios llamados quincallas se puede conseguir la harina precocida entre 14.000 y 15.000 bolívares; en las cadenas de supermercados el precio es un poco más económico, oscilando entre 12.500 y 13.000 bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA