Los motores están encendidos para que la fase 4 de Marvel se lleve a cabo y ya existen posibilidades que personajes como los X-Men y los 4 Fantásticos formen parte de esta nueva generación de “Vengadores” tras la partida de los personajes originales.

Loading...

¿Pero qué pasa con Deadpool, ahora en manos de Disney tras la adquisición de 21st Century Fox? Deadpool 3 todavía no tiene fecha de estreno y David Leitch, director de Deadpool 2, ha comentado ahora en una entrevista con Yahoo que la próxima secuela no tiene por qué mantener una calificación R.

A diferencia de otros proyectos de superhéroes de Fox, las dos entregas de Deadpool han cosechado buenos datos en la taquilla. Deadpool (2016) anotó 783 millones de dólares con un presupuesto de 59 millones, mientras que Deadpool 2 (2018), con 110 millones de presupuesto, llegó a los 785 millones. Así las cosas, lo más probable es que ni Disney ni Marvel cambien Deadpool. Pero mantener su calificación R también podría significar prescindir del Mercenario Bocazas (Ryan Reynolds) en el Universo Cinematográfico de Marvel. Leitch, por su parte, opina que Wade Wilson seguiría funcionando incluso con una calificación menos restrictiva. “[Deadpool] tiene una calificación R, así que eso no es esencialmente la marca [del UCM]. Pero [Deadpool] no tiene por qué ser R y [Disney] no tiene por qué hacer exclusivamente películas PG-13. Creo que llegaremos a punto de encuentro”.

¿Moderará Marvel Studios el tono de Deadpool? ¿Habrá un ‘crossover’ PG-13 con personajes como Spider-Man y los X-Men? Al menos está habiendo conversaciones. “Creo que… Por lo que he oído, todo es positivo“, añade el también director de Fast & Furious: Hobbs & Shaw. “Pienso que están intentando encontrar la manera porque Deadpool es [un caso] complicado”. Hay que señalar que el realizador confesaba a mediados de julio que todavía no se habían puesto en contacto con él para la siguiente continuación, lo que significa que quizá no sea el elegido. Además, también le gusta la idea de un potencial ‘crossover’ con Blade (Mahershala Ali) porque “los dos son espadachines”.