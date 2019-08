Manchester City y Juventus de Turín acordaron el intercambio de laterales, por el que el portugués Joao Cancelo jugará la próxima temporada en el campeón inglés y el brasileño Danilo lo hará en la Serie A italiana.

El City se comprometió además a pagar 28 millones de euros por Cancelo, cuyo pase está valorado en 65 millones, por los 37 de Danilo.

Cancelo llega a la Premier League después de haber ganado la pasada temporada el Scudetto con la Juventus, que lo había firmado hace un año del Valencia por 40 millones de euros.

Danilo, por su parte, formó parte del equipo que hizo historia al conquistar cinco trofeos domésticos en las últimas dos temporadas, aunque fue habitual suplente de Kyle Walker en el lateral derecho.

We’ve got our man! 🙌

Welcome to the Champions, João Cancelo!

🔵 #mancity

— Manchester City (@ManCity) 7 de agosto de 2019