No importa la marca que sea de tu televisor, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a enlazar tu teléfono con este aparato como lo es el televisor.

Hay varias formas para cambiar de canal con tu smartphone y lo mejor de todo sin moverte de tu asiento.

Para empezar sin importar la app que elijas lo que debes hacer es enlazar tu teléfono a la misma wifi que la televisión y posteriormente encender el bluethooth.

No importa si la tuya no es un SmartTV y no está conectada a internet, de igual manera podrás cambiar los canales. La nueva aplicación lanzada por Google para su sistema operativo es Android TV Remote Control es la opción más natural.

Sin embargo, muchos usuarios han reportado de que no se le puede dar volumen, pero te será útil para cambiar entre plataformas de streaming, avanzar o retroceder la serie que estás viendo o pausar la película. Además, es una opción básica y gratuita.