El novato de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. fue galardonado con el premio jugador de la semana en la Liga Americana.

Guerrero bateó para un promedio de 500, con tres cuadrangulares, tres dobles y 11 carreras empujadas.

Esta es la segunda vez que Guerrero es nombrado jugador de la semana en la Americana, y además se convirtió en el primer jugador de los Azulejos en ganar el premio dos veces en una misma campaña desde que Josh Donaldson lo hizo en el 2015.

🏆 Twice As Nice 🏆

Once AGAIN, Vladdy is your Player of the Week! #PLAKATA 💥 pic.twitter.com/Dn1OjSaCO7

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) 5 de agosto de 2019