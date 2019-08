Luego de que este 2 de agosto se estrenara Descendiente 3, la última parte de las tres películas dirigidas por Kenny Ortega, Sofia Carson, se despidió de su personaje Evie, la hija de la Reina Malvada.

A través de su cuenta en Instagram la también cantante publicó una fotografía en la que aparece vestida como Evie y con la que dedicó un extenso mensaje.

“Mi querida Evie, mientras escribo esto, no puedo obligarme a decirte adiós… pero esto no es un adiós. Tú y yo estamos atadas al corazón desde aquí hasta la eternidad. Y hasta entonces te amaré, Evie. Por siempre y para siempre.

En el escrito, la actriz recordó el proceso que tuvo que pasar para ser unas de las elegidas y ser parte del gran elenco de Disney nuevamente.

Hace cinco años, entré en una sala de audiciones, eso, poco sabía, cambiaría mi mundo y lo pintaría con un hermoso tono azul. Decir que cambiaste mi vida sería decir muy poco… Pero, si soy sincera, nunca podría decir lo suficiente, expresó.

Asimismo, la intérprete de Love is the name agradeció y su personaje por brindarle la oportunidad de compartir créditos con el fallecido actor, Cameron Boyce.

Me regalaste un ángel… Mi Cameron. Nuestro Cam. Quien nos está mirando hoy, bailando como solo él sabía, riéndose como solo él (en todo el mundo) podría hacernos reír y sonriendo como si todos los días fueran el cielo en la tierra. Te agradezco por cada abrazo que me dio. El cálido abrazo que aún siento, cada día que me despierto. Lo que haría, abrazarlo hoy., dijo.