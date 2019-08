El llamado “protector del Táchira”, Freddy Bernal, publicó este sábado un video de un recorrido que hizo junto a funcionarios del Faes por San Antonio y Ureña, a tiro de piedra de la frontera con Colombia.

Loading...

“Hay un despliegue permanente de la policía, de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada no solo en puntos de control sino en un patrullaje permanente y acciones contudentes contra el hampa común que pretende crear zozobra, y esto, hay que decirlo, lamentablemente amparados por la Policia Nacional de Colombia y por el Ejército de Colombia”, mientras se oye en el fondo a Alí Primera cantando “Yankee go home”.

“Esta es la zona comercial de la Cruz de la Misión donde, bueno, podemos ver los comerciantes abiertos como debe ser… nuestro llamado es a los comerciantes, a los empresarios y al pueblo común a no caer en esa guerra psicológica… y entender que aquí está la Fuerza Armada… y los organismos de seguridad”.

En las declaraciones, en el Puente Las Tienditas, cerca de Ureña, Bernal expresó, “queremos decirle a Venezuela que el Táchira, en particular, San Antonio y Ureña, no será nunca un territorio paramiliar… no será nunca un territorio para un ataque norteamericano. Esto es y será un territorio de paz”.