El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, llegó este viernes a San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, para compartir detalles de la ruta que adelanta la oposición venezolana desde el parlamento nacional para superar la crisis del país.

Loading...

Durante el recorrido, Guaidó fue consultado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump en las que afirmó que considera “un bloqueo o cuarentena sobre Venezuela”.

“Es la información de una respuesta a una pregunta que le hizo un periodista, estamos en conversaciones como siempre con todos nuestros aliados”, dijo Guaidó.

Sobre el caso de Citgo puntualizó: “Seguiremos defendiendo los activos del país. Lo vamos hacer a pesar de que hipotecaron y entregaron la soberanía”. El jefe del parlamento agradeció una vez más el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis. Resaltó la necesidad de rescatar la producción agrícola e incentivar a los productores a seguir trabajando por el país.

“Vamos a recuperar no solamente el campo, sino la industria productiva y las vías de comunicación; a esos campesinos y productores agropecuarios, vamos a lograr rescatar a nuestro país”, afirmó en su recorrido.

CONVIRTIERON AGROISLEÑA EN AGRONADA

Aproximadamente a las 10.00 am llegó al Mercado Popular de San Juan de los Morros, acompañado por varios diputados de la Asamblea Nacional; lo recorrió y conversó con sus comerciantes a quienes pidió “no rendirse”.

“Haremos lo que haya que hacer para salir de esta tragedia de una vez. Guárico estado productor de Venezuela, no ha escapado de la crisis y ha sido golpeado duramente. El régimen convirtió Agroisleña en Agronada, por sólo citar un ejemplo. Prefirieron invertir en importaciones, que invertir en el campo”.

Recordó que desde la presidencia encargada hay un Plan País listo para ejecutar desde el día uno tras el cese de la usurpación, para recuperar y reconstruir Venezuela, cada uno de sus estados, sectores, entre otros.

Pidió a los ciudadanos que lo acompañaron en una caminata hasta la Av. Bolívar en donde tuvo lugar la concentración; que no pierdan la esperanza y confianza en sí mismos. “Se robaron el campo, pero no nos robarán los sueños. No nos podemos acostumbrar a esta tragedia; la costumbre es la muerte; por eso debemos seguir insistiendo y resistiendo como hasta ahora lo ha hecho el noble y aguerrido pueblo de Guárico”.

RÉGIMEN AISLADO

Solos, aislados, sin respaldo de los que alguna vez dijeron ser “sus amigos”, está el régimen, a decir del Presidente (e) Guaidó. Sus señalamientos están basados, entre otras cosas, en la realización del Foro de Sao Paulo a donde solo asistieron aproximadamente 140 personas, de las 900 que tenían invitadas.

“No les vino nadie al fulano Foro de Sao Paulo, ni siquiera asistió Evo Morales (Presidente de Bolivia); fíjense la magnitud de lo solos que están. En cambio a nosotros, a la lucha de millones de venezolanos, la reconoce el planeta entero y cada día se suman más apoyos como Grecia, la Unión Europea, y pare de contar”.

Recordó que “la democracia no es gratis, y siempre está en juego”, por lo que invitó a los venezolanos a mantenerse organizados y movilizados en la calle, pues es allí donde se exigen los derechos.

Dijo que él es “uno más en la lucha”, pero sabe que cuenta y confía en cada uno de los ciudadanos que no se rinde a pesar de las adversidades. “Cuneten con us Asamblea Nacional y con su Presidente encargado, en dictadura; no nos vamos a rendir, no nos van a doblegar a pesar de las amenazas, secuestros, amedrentamientos; seguiremos luchando sin descanso hasta lograr el cese de la usurpación que dé paso al gobierno de transición y finalmente a las elecciones realmente libres”.