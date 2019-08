Una triste noticia para los amantes de Victoria’s Secret. La modelo australiana y miembro de esa exitosa marca de lencería Shanina Shaik, confirmó que el evento fue cancelado.

“Desafortunadamente, el ‘show’ de Victoria’s Secret no se hará este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, porque cada año, por esta época, estoy entrenando como un ángel”, dijo Shaik a The Daily Telegraph

Aunque ya en mayo se había anunciado que el desfile no iba a transmitirse por televisión, como es costumbre, jamás se había hablado de su cancelación. Esta noticia ha sorprendido a muchos fanáticos que estaban a la espera de ver modelar a los ángeles más sensuales del planeta tierra.

“Estoy segura que en el futuro algo pasará […] Estoy segura que están trabajando en la marca y nuevas formas de hacer el ‘show’, porque es el mejor ‘show’ del mundo”, añadió Shaik.