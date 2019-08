La guasacaca es uno de esos acompañantes que no puede faltar cuando organizas una reunión familiar o con amigos, y lo mejor es que no sólo es para las parrilladas. He aquí una receta para que prepares la guasacaca clásica venezolana para que te deleites.

Loading...

Qué necesitas:

2 aguacates pequeños

Tallos de cebollín fresco (2)

Dientes de ajo

Una manojo de cilantro

Ají dulce (opcional)

Vinagre blanco y aceite vegetal

Sal y pimienta

Jugo de 2 limones

Existen pocos platos tan gustosos y tan rápidos de hacer como éste. Y es que solo te tomará unos 15 minutos en total tenerla en la mesa.

Comienza lavando y sacando la pulpa de los aguacates. La forma más rápida es deslizar un cuchillo afilado por las mitades de la fruta; y luego retirar todo con una cuchara.

Lleva al vaso de la licuadora o del procesador y agrega el cebollín picado en trozos, el ají dulce, los dientes de ajo y el cilantro.

A continuación, y proporcionalmente, el vinagre, el aceite y el jugo de limón.

Procesa todo hasta que adquiera la consistencia de un puré, sedoso pero no aguado. Rectifica la sal y listo.

Consejos:

Para que la guasacaca destaque, sírvela en envases de grés, cerámica con diseños esmaltados o en uno de vidrio de color.

Otra de las formas de degustarla es como snacks. Haz un plato con tortillas de maíz, pan pita tostado y siéntate a ver tus series favoritas.

Para conservarla en óptimas condiciones, mantenla refrigerada. Recuerda que se oxida con facilidad.