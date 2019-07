Los vecinos del Barrio El Calvario de La Victoria, específicamente los del sector La Capilla, manifestaron al equipo de prensa del Rotativo de Los Valles de Aragua, llevar varios meses sin suministro de agua por tubería y sin ninguna posibilidad de obtenerla.

En este sentido, los afectados comentaron, que los problemas que impiden que el vital líquido lleguen a sus hogares, radica en la gran cantidad de inconvenientes que existen con los pozos que se encuentran en la parte alta de la comunidad, los cuales están dejando sin el servicio, a más de un centenar de familias, no sólo de allí, sino de zonas cercanas.

Ante este hecho, los habitantes dijeron que les ha tocado recurrir a diferentes instancias en busca de solución a la dificultad, sin embargo, no han recibido ningún tipo de respuesta al clamor de la comunidad, quien ya se encuentra exhausta de “Caletear” agua de día y de noche.

“Ya de verdad estamos cansados de tener una rutina explotadora, donde no sólo debemos reventarnos el lomo trabajando para poder comprar alimentos, sino que también debemos llegar cansados y en compañía de nuestras familias, comenzar a cargar agua. Esto es inaguantable”, puntualizó José Martínez.

Por otra parte, en el sitio también informaron que han visto camiones cisternas cargar agua, por altas sumas de dinero; lucrándose con la necesidad de la población, que en muchas oportunidades no les queda de otra alternativa, puesto que en esta parte de La Victoria, hacen vida una gran cantidad de niños y adultos mayores.

“Yo soy madre soltera y aparte debo cuidar a mi mamá que esta mayor. Trabajo y en ocasiones se me hace imposible cargar agua y no me queda de otra que en conjunto con otros vecinos pagar un camión de dejar de comprar alimentos. Esto se cuenta y no se cree la alcaldesa recibiendo dotaciones y realmente no sé a quién beneficia porque nosotros tenemos años sin servicio”, dijo María Pérez.

Aunado a esto manifestaron que de no ser atendidas sus exigencias en los próximos días se unirán con las demás zonas afectadas, para realizar acciones de calle, que llamen la atención de las autoridades. “Y necesitamos ser tomados en cuenta, se la pasan alardeando de planes de La Victoria Bella y eso es sólo por donde pasa la reina, porque de resto todos vivimos en la desidia”, denunció Mario Guerrero.

La ocasión fue propicia para que los residentes indicaran que tampoco han recibido el servicio de aseo urbano, como se venía haciendo anteriormente, por lo que se encuentran sumidos en un basurero perenne, lo que ocasiona el incremento de plagas y enfermedades que atentan contra la salud de los lugareños.

Finalmente, no tardaron en hacer un llamado de atención a la municipalidad a que se aboque a resolver los verdaderos problemas que atentan contra la tranquilidad de las comunidades, en vez de estar decorando calles y aceras, pues consideran que el embellecimiento debe ser del interior al exterior.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria