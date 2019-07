La realidad cada vez está menos nutritiva: Los huevos están inaccesibles tanto para el consumidor como para el vendedor.

Cada día se pone más cuesta arriba poder adquirir el producto, tanto en los mercados mayoristas como en los establecimientos comerciales.

Al respecto, Alejandro Ramírez, vendedor señaló que “la venta de los huevos está regular por la situación económica y todo se debe a consecuencia del dólar, todas las semanas lo suben por los menos 15.000 bolívares”.

Acerca del tema, Cirilo Olivares destacó que “es impresionante e increíble como sube todo, no sólo los huevos, hace una semana yo los compré en 19.000 mil hoy están en 25.000 en algunos sitios, esto ya es una catástrofe los precios están por las nubes”.

Nelson Jiménez se encontraba en el mercado buscando economía, y comentó que, “quizás caminando, hay sitios donde se pueden conseguir más baratos, pero de igual manera el sueldo no alcanza para hacer un mercado digno, todo esto es producto de la inflación”.

Asimismo, José Alvarado recalcó: “yo como revendedor me he visto con la soga al cuello, me aumentan la mercancía casi que cada 5 días, yo debo aumentarlas también y eso me trae pérdidas para el negocio en cuanto a las ventas, eso aleja al comprador”.

El cartón de huevos se cotiza en 25.000 a 30.000 bolívares, mientras que la caja al mayor tiene un valor entre 275.000 a 300.000 mil bolívares, estos precios según comentaron los revendedores tienden a variar en alzas semanalmente, viéndose en la necesidad de aumentar el precio, siendo de esta manera el más perjudicado el consumidor.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo