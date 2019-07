El cañonero dominicano de los Twins de Minnesota, Nelson Cruz, fue galardonado con el premio de jugador de la semana en La Liga Americana.

Cruz bateó para 414 de promedio, con 10 anotadas, 12 imparables, un doble, siete cuadrangulares y 13 carreras remolcadas. Además, conectó cuadrangular en cinco partidos consecutivos.

El toletero ganó la distinción por sexta vez en su carrera y por primera desde la temporada pasada, y es el tercer jugador de Minnesota que gana los honores en el 2019, junto a Jake Odorizzi y Max Kepler.

7 games. 7 home runs. 1 A.L. Player of the Week!

— Minnesota Twins (@Twins) 29 de julio de 2019