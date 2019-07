Lucio Blázquez se define como un trabajador de hostelería que ha dado de comer a la realeza, presidentes de todo el mundo, premios Nobel y celebridades mundiales.

Todos los veranos, hay una mesa para 20 reservada a nombre de Lucio en la terraza del restaurante Azul, a pie de la playa de San Juan de Alicante. Lucio Blázquez, quien, además de reservar, paga luego en cash la minuta, lleva veraneando toda la vida en una de las torres de primera línea e invita a comer a hijos, sobrinos, amigos y agregados todos los días de sus vacaciones.

“Tengo pisos en Marbella y en República Dominicana, al lado de Julio, pero vengo aquí porque es mi casa”, dice el anfitrión, que acaba de salir del mar para la entrevista. Julio es Julio Iglesias, aclara, como si hiciera falta, mientras una sobrina le ayuda a limpiarse la arena y calzarse sentadito en la barandilla del paseo marítimo. Se le ve tan frágil como determinado a no parecerlo. Tiene 86 años.

En entrevista Blázquez se mostró agradecido y mencionó que ha hecho mucho por españa, a sus 86 años, presume habese divertido como nadie en la vida “He vivido mucho, muchísimo. Un día mío era como 20 de otros. He conocido a los mejores, les he tratado, he visto y oído sus alegrías y penas. Si contara todo lo que he vivido, sería para pegarse un tiro. A veces ni yo me lo creo”.

