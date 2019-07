Un grupo de trabajadores de la salud del estado Aragua en compañía de representantes de Fetraragua, denunció que Corposalud Aragua habría realizado una supuesta violación a la libertad sindical, manifestando que toda la directiva que hace vida en el sindicato se les había realizado una jubilación forzada.

En este sentido, Raúl Maldonado, secretario de la Federación de Trabajadores de la jurisdicción aragüeña, indicó que a los trabajadores les fue violentado parte de la contracción colectiva, “el Ejecutivo y el Ministerio de Salud tanto nacional como regional han forzado la jubilación de estos empleados”.

Asimismo, José Solano, secretario del sindicato indicó que toda la junta directiva del mismo fue forzosamente jubilada, “tenemos los permisos para ejercer nuestras funciones, esta es una situación que deja a nuestros trabajadores sin el respaldo de nuestro equipo, esto lo realizan con el objetivo de desmontar toda la estructura”.

Solano instó a las autoridades de la salud en el estado para que revisen las actuaciones de los funcionarios públicos encargados en el área de recursos humanos y egresos, “están violando los acuerdos internacionales firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno Nacional, por eso hacemos un llamado al Gobernador del estado Aragua para que verifique toda esta actuación negativa en nuestra contra”.

Por último, Solano destacó que desde el año pasado a los afiliados de los sindicados se les realizaba un descuento en el sueldo para hacer vida dentro del mismo, “el empleador no le hace el descuento adecuado y por esa razón nuestra organización no cuenta con el dinero necesario para hacer los trámites correspondientes, pero el patrón no toma medidas y esto es una decisión del propio Ministerio del Trabajo“.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO