Tras los problemas presentados por una reconocida compañía de televisión por cable en el estado Aragua, donde varias zonas del eje Este de la entidad quedaron sin Internet y televisión, la tarde del pasado jueves comenzó a regularizarse el servicio. Sin embargo, muchos usuarios señalaron que para el momento no cuentan con el servicio de Internet.

Y es que según los afectados, pese a que el servicio de televisión comenzó a funcionar, el Internet hasta la mañana de este viernes, no está tomando el mismo rumbo, ya que varias zonas tanto de La Victoria, como de El Consejo y Las Tejerías no cuentan con el servicio óptimo.

En este sentido, explicaron que la red que los lleva a navegar por el ciberespacio está intermitente en varios lugares, mientras que en otros no están recibiendo la señal a pesar de que los modem están mostrando todas las luminarias encendidas que avalan en buen funcionamiento.

“La verdad es un poco ilógico lo que está pasando. El jueves pasado en la tarde conforme a lo informado a través de la red social twitter, se comenzó a restablecer el servicio, todo transcurría bien hasta pasadas las 8:00 de la noche que se interrumpió sin causa alguna y no en todas las viviendas. Por ejemplo en mi urbanización sólo tres casas cuentan con Internet y las demás no tenemos, con todo y que el modem dice que si hay. Seguimos incomunicados y nadie dice nada”, puntualizó María Rojas, residente de La Mora II en La Victoria.

Mariana Peñaloza de El Consejo agregó: “Lo que está pasando nos detiene queramos o no, yo trabajo por Internet y hasta ahora no he podido laborar, esperando un servicio que está para uno y para otros no. Nadie nos da información, ni el problema se repara por sí solo. Es que cuando no es una cosa es otra”.

Por su parte, Andrea Martínez dijo: “Ya he perdido dos evaluaciones de la universidad esperando por el Internet y nada. Uno llama y el teléfono ocupado, escribe a las redes sociales y tampoco toman en cuenta. Es una falta de respeto. Se sabe que hubo un problema, pero ellos también deben tener claro que si se presentó otro deben informarlo, para que las personas se organicen. Esta es una empresa muy seria, realmente no se que les está pasando”.

Para finalizar, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades de la empresa de comunicaciones, para que restituya el servicio o por lo menos de información de lo que está pasando, pues la falla está trayendo consigo pérdida a sus usuarios, quienes cancelan sus mensualidades a cabalidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo