Además de tener un increíble éxito como cantante, Sebastián está en busca de nuevos retos en el mundo del entretenimiento, de esta manera prepara su debut como actor.

En entrevista, el novio de Tini Stoessel habló de sus planes para convertirse en actor, y todo indica que será el protagonista de una nueva serie:

“Estamos hablando para una serie el año entrante. Sí existe la posibilidad de actuar y es algo que me emociona, abrir otras ramas del entretenimiento, disfrutarlas y también ponerse nuevos retos”.

Es un reto que me ilusiona demasiado y quiero meterle toda la fecha en su momento. Estamos pensando más en una serie de ficción en la que actuaría yo. ¿Quién no sueña algún día con estar en Hollywood y poder actuar con gente tan increíble como la que conocemos? Pero no quiero saltarme los pasos para llegar ahí, sino irlo haciendo cuando lo vaya mandando Dios“: Reveló el interprete de “robarte un beso”.