Este 28 de julio se celebra el día mundial contra la hepatitis, sin embargo, los contagios por el virus de la hepatitis A proliferan en el país mientras las autoridades sanitarias de Venezuela guardan silencio.

Hasta mayo del 2017 se publicó el boletín epidemiológico, (publicación periódica que divulgaba el Ministerio de Salud). Después de esto, se ha complicado la forma de saber si Venezuela vive un brote o una epidemia de hepatitis A, explica el infectólogo e integrante de la red Médicos por la Salud, Julio Castro.

Lo que sí sabe con seguridad es que tanto él como sus colegas tienen la sensación de ver más casos de los que normalmente ven.

“No podemos guiarnos por lo que vemos en una consulta porque puede ser un universo muy sesgado y no significa, necesariamente, que lo que estemos viendo ocurre en el resto del país. No sabemos lo que está pasando, pero sí tenemos la sensación de que vemos más casos de los que normalmente vemos. Lo que pasa es que no existe ningún número oficial que pueda afirmar esto”, explicó el médico infectólogo para el medio web “Efecto Cocuyo“.

“Estamos viendo un aumento del número de casos en la región capital y pensamos que puede tratarse de un patrón que se está viendo también en el resto del país”, añadió.