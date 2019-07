A un año de trabajo y esfuerzo propio de hombres y mujeres labradores de la tierra, en la finca Los Tamarindos, la cual se encuentra en los valles del municipio Zamora, luego de encontrarse improductiva durante varios años, fue recuperada en gran parte para de esta manera estar en un 89% de producción agrícola actualmente, generando una variada gama de rubros, entre los que destacan maíz, yuca, ahuyama, pepinos, caraotas, frijoles y legumbres, entre otros.

Cabe recordar que la finca Los Tamarindos fue expropiada en el año 2007 por orden el presidente Hugo Chávez Frías, y desde ese momento pasó a manos del Instituto Nacional de Tierras I, estando al frente de la cartera de Agricultura y Tierras, el ex ministro Juan Carlos Loyo.

Luego de un arduo trabajo de recuperación de manos del INTI, el cual incluso fue reconocido públicamente por el presidente Chávez en reiteradas ocasiones, debido a la activación productiva de dicha hacienda, ya para el 2012 estaba otra vez paralizada, fue entonces que en 2018 un grupo de agricultores del sector solicitaron a través de un proyecto piloto, el poder trabajar la tierra recuperándola en su totalidad y por medio de autogestión, el permiso les fue otorgado por parte del INIA, estando presidida por el viceministro Luis Soteldo.

En esta extensión de 394 hectáreas, de las cuales 280 pueden producir multiplicidad de frutos, 75 familias aproximadamente, hoy como parceleros que se dedican a la labranza de la finca en cuestión, denunciaron sentirse acosados por personas, quienes con cierta influenza política, además de poder económico, se quieren adueñar de la finca, violentando todo acuerdo establecido, desalojándoles sin ni siquiera algún tipo de resarcimiento o compensación por las ya grandes inversiones hechas por ellos.

En este sentido, Alberto José Godoy, director de la Unidad Nacional de Contraloría Social y principal vocero del Consejo Campesino de la finca Los Tamarindos, dijo: “cuando llegamos aquí sólo había monte y culebra, este era un espacio totalmente baldío, incluso servía para ser utilizado como refugio de la delincuencia, lo que constituía una amenaza para el sector y las fincas vecinas, sin embargo nosotros como campesinos deseosos de producir la tierra, tal como ha sido el llamado y mandato por parte de este Gobierno para nuestra sociedad, solicitamos este predio y se nos cedió”.

Para el vocero campesino es importante destacar que los labradores de Los Tamarindos están organizados bajo la figura del Consejo de Campesinos General Bartolomé Salom, del cual él es parte de su directiva y a la misma se ha unido un grupo loable de hombres y mujeres, cuyo principal objetivo es administrar equitativamente el predio, dando prioridad a los jornaleros apasionados en la labranza.

“Desde que nos organizamos, muchos compañeros se han integrado con muy buena disposición a ser parceleros, por otro lado, nosotros no cobramos ningún tipo de arancel para asignar las parcela, el único requisito, es la intención del solicitante en venir a trabajar, y eso si, de la producción, la cual también le pertenece toda al productor, le exigimos ofrezca a las comunidades a precios solidarios la venta de esa cosecha”.

No obstante, el dirigente campesino expresó que la recuperación del predio, así como su producción, ha sido un trabajo de autogestión donde todo los integrantes del asentamiento han puesto a la orden sus maquinarias, conocimientos y recursos financieros, siendo esto para ellos una inversión a largo plazo, pues toda su confianza e interés como primera ganancia, está en generar el 100% de operatividad en el predio.

LO QUE VENEZUELA NECESITA

Para nadie es un secreto que factores como la escasez de alimentos, la hiperinflación o la llamada guerra económica por un lado, y la miseria, hambre y pobreza por el otro, son situaciones que sólo se pueden superar en gran medida por medio de la soberanía alimentaria, la cual a su vez depende en buena parte del poner a producir la tierra.

El Gobierno Nacional tiene muy claro esta realidad y sus líneas estratégicas apuntan hacia este fin, es por ello que la finca Los Tamarindos, es un foco importante en este proceso y más aún en las zonas agrícolas, donde no se puede concebir ni mucho menos tolerar desde ningún ángulo, prácticas como el latifundio o la producción con fines capitalistas, pero lamentablemente, tal como lo denuncian estos trabajadores, este es un flagelo que sigue afectando a los campesinos y de manos de quienes con cierta ventaja en el terreno gubernamental, aunado a su poderío económico, amedrenta, viola y ultraja el derecho de los más débiles.

“El salmo 105:11 dice: “Te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca…” dice, muy sabiamente Jairo Ceballos, quien integra también la directiva del Consejo de Campesinos, y es uno los labradores afectado por el acoso, ya que como padre de cinco hijos, tiene en Los Tamarindos no sólo el sustento para los suyos, sino el de nueve comunidades, las cuales son beneficiadas por el sistema agroalimentario de producción de dichas tierras.

“La tierra es de quien la trabaja, es una frase célebre del mexicano Emiliano Zapata Salazar, reconocido líder militar y campesino, quien representó la proclamación de la reforma agraria, y de quien el presidente Chávez siempre hacía referencia, en sus alocuciones, cuando hablaba sobre las nuevas políticas sobre la tenencia de las tierras, condenando firmemente el latifundismo, sin embargo hoy nosotros muchas veces nos vemos limitados en producir como se debe, porque siempre viene algún -presunto dueño- y de manera fácil, pretender echarle la mano a todo esto, cuando hay que ver todo el trabajo que nos ha costado” dijo el señor Ceballos.

DENUNCIA SIGILOSA

En ese orden de ideas, Ceballos mostró su indignación ante cierto individuo que desde unos meses visita el lugar, el cual es además un conocido ex pelotero, latifundista y terrateniente, al que los campesinos expresaron no querer hacer la denuncia formal aún ante los medios, reservando por ahora su nombre, esperando de esta manera, que dicho sujeto deponga su actitud. “Hay quienes nos ven debajo de la tierra y no encima”, reflexiona el agricultor.

“Nosotros recibimos de parte de este señor la amenaza de que venía a desalojarnos con efectivos policiales y todo, sin embargo los compañeros y yo no hemos querido como quien dice, adelantarnos, pues alegó que las tierras le fueron adjudicadas al él por supuestamente una autoridad gubernamental, cosa que hasta ahora no nos consta, pues no se nos ha mostrado el primer documento todavía, que así lo certifique”.

“Muchos compañeros se han desanimado un poco, pues sienten la injusticia de que después de haber trabajado tanto, venga un vivo enchufado del Gobierno, y le quiera poner mano a todo, entonces de qué revolución estamos hablando, si eso de verdad pasa”.

A juicio del integrante del Consejo de Campesinos, todos están trabajando sigilosamente, pero con diligencia en cuanto a la amenaza que les acecha, pues piensan en primer lugar movilizarse a las instancias de competencia en el caso, así como de ser posible llegar hasta el presidente Nicolás Maduro y ponerlo al tanto de la situación, ya que según lo manifestado por los afectados, los mismos tienen facturas de gastos, documentos de acuerdos y pruebas de los beneficios que genera el trabajo del colectivo en el predio, de manera que, pueden comprobar la fidelidad de su testimonio y como les asiste la razón.

Finalmente los ciudadanos de este asentamiento esperan ser asistidos de manera inmediata por una autoridad gubernamental, que frene la situación de zozobra que vive la comunidad agraria y prevén seguir en asamblea, así como el convocar a los medios de ser necesario, para que sea del conocimiento público el agravio de la cual son víctimas.