Este viernes 26 de julio se llevó a cabo en la sede del Colegio de Profesores de Aragua, un conversatorio, el cual tuvo como tema central “propuesta sobre enjuiciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio”, utilizando como basamento el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Dicha actividad fue encabezada por el miembro de la Dirección Nacional del Partido Causa R, Andrés Velásquez, y estuvieron presentes educadores de la entidad, representantes del Frente Amplio Venezuela Libre, Aragua Eres Tú, así como un importante número de delegados sindicales y otros gremios, quienes unánime concertaron sobre la acogida a la campaña sobre recoger firmas de apoyo al informe de Bachelet, exigiendo castigo a los violadores de los DDHH.

En este sentido, Andrés Velásquez indicó los pormenores del encuentro diciendo: “Este forma parte del conjunto de actividades que a nivel nacional venimos realizando, atendiendo el llamado hecho por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó”.

“Además de promover a nivel nacional todo tipo de protestas por conferencias, encuentros, asambleas públicas, manifestaciones, en procura de expresarnos en contra de la grave tragedia social que vive el pueblo venezolano, así como la crisis de servicios públicos, ejemplo de ello el último apagón que se registró el pasado lunes a nivel nacional”, dijo.

No obstante, el dirigente de la Causa R expresó también su desacuerdo con a lo que a su juicio denomina, “persecución al ingeniero eléctrico Winston Cabas”, por lo que agregó, “hay una persecución sobre el ingeniero y su familia, porque la dictadura pretende de una u otra manera inculparlo por el tema de haber advertido sobre la situación de falla en el sistema eléctrico nacional”.

Por otro lado, Velásquez dijo que estos encuentros se vienen realizando en diferentes estados y pretende recorrer todo el país, ya que su propósito es analizar a fondo todos los puntos expuestos en el informe de la ONU, especialmente con relación a lo que considera “de genocidio” lo sufrido en Venezuela.

“Como consecuencia de este informe, hemos decidido emplearnos a fondo en el desarrollo de una campaña de carácter mundial, para recabar firmas que nos permitan, no sólo respaldar el Informe, sino que también esto permita ser iniciativa en apoyo a todas las condiciones que se establezcan como denuncias, solicitudes de enjuiciamiento y castigo para los responsables de lesa humanidad, comenzando por Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional”.

Por su parte, Gerin Páez, vocero por el Frente Amplio Venezuela Libre de Aragua (FAVL) y representante de Cristianos por la Defensa de la Constitución y la Democracia dijo, “nosotros aquí como miembros de FAVL, queremos dentro del marco de cese a la usurpación, convocar y animar a toda la ciudadanía del estado Aragua, a los fines de que se junten y podamos protestar, manifestándonos sobre todas las carencias que tenemos en nuestra sociedad, producto precisamente de un estado fallido, por cuanto no tenemos agua, energía eléctrica, la salud, la carencia no sólo para obtener los alimentos, sino que además, no tenemos el poder adquisitivo que nos haga más accesible lo más básico en la alimentación”.

Finalmente, la líder opositora expresó que la lucha que ellos enfrentan no es un tema de índole solamente político o partidista, sino que es un tema social y de sensibilidad.

“Clamamos a Dios también, porque definitivamente nosotros entendemos, que sin su ayuda en este momento, no podemos activar las acciones de cada uno de los que estamos frente al liderazgo político y social de la nación, ya que necesitamos caminar y remar en unanimidad en todos los acuerdos”, culminó diciendo.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo