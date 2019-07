El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes a Guatemala con “vetos, aranceles e impuestos a las remesas” debido a que, según dijo, el país centroamericano ha decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un “tercer país seguro”.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer (País) Seguro”, escribió Trump en Twitter.

“Estábamos listos. Ahora estamos contemplando la ‘prohibición’, aranceles, cargos por remesas, o todo lo anterior. Guatemala no se ha portado bien”, añadió.

Trump se refería a un nuevo procedimiento anunciado este mes por el Gobierno norteamericano, que consiste en establecer “países seguros“, en principio México y Guatemala, en los que los extranjeros que desean pedir asilo tienen que tramitar sus solicitudes si pasan por ellos para no ser rechazados a su llegada a Estados Unidos.

El mandatario recordó además, el recorte, hace nueve meses, de “los grandes dólares de los contribuyentes estadounidenses” destinados a la ayuda al desarrollo a Guatemala, al considerar que no dieron los resultados esperados ni evitaron la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

En el año fiscal 2018, finalizado el 30 de septiembre, Washington destinó unos 149 millones de dólares a Guatemala para aliviar las condiciones que provocan la migración.

El anuncio de Trump supone una sorpresa porque precisamente este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció mediante un comunicado que ambas partes “continuaban realizando grandes avances” para adoptar un “enfoque regional” para hacer frente a los “patrones” de la inmigración irregular.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2019