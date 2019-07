El asesor de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se reunió este viernes en el Vaticano con el arzobispo, Paul Richard Gallagher, para abordar la situación que atraviesa Venezuela, así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter.

El funcionario manifestó que en el encuentro se abordó específicamente la situación humanitaria y política que afecta al país desde 2013, año en el que Nicolás Maduro llegó al poder.

Bolton también dio a conocer que en la reunión se discutió la situación de Nicaragua y la importancia de un retorno a la democracia de ese país centroamericano.

“Hoy nos reunimos con el Reverendísimo Arzobispo Gallagher de la Santa Sede para discutir la actual crisis política y humanitaria en Venezuela y la importancia de un retorno a la democracia en Nicaragua. Orgullosos de que nuestra Conferencia de Libertad Religiosa atrajo a más de 150 países”, dijo Bolton.

Venezuela continua presente en la agenda de los Estados Unidos, ese mismo viernes, Bolton publicó un mensaje en el que destaca que el país norteamericano “no descansará hasta que Maduro se vaya”.

“EE.UU no descansará hasta que el despótico Maduro se haya ido y los actores corruptos hayan cesado los abusos contra los venezolanos”, escribió en Twitter.

Met today with Most Reverend Archbishop Gallagher of the Holy See to discuss the ongoing political and humanitarian crisis in Venezuela and the importance of a return to democracy in Nicaragua. Proud that our Religious Freedom Conference drew over 150 countries. pic.twitter.com/7guAqBfsxL

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 19, 2019