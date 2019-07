“Avengers: Endgame” y “Game Of Thrones” lideran las nominaciones de los Saturn Award. Los galardones que desde 1972 concede la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, abren la temporada de premios, favoreciendo a las dos producciones tendencia del 2019.

The Avengers: Endgame obtuvo 14 candidaturas (incluidas las de Chris Evans, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Karen Gillian, Scarlett Johannson, y The Russo Brothers) , mientras que su predecesora, Infinity War, ganó dos.

Tras el dominio de Marvel en los Saturn Award, figuran Aladdin con 9 postulaciones, Us con 8, mientras que Aquaman y Mary Poppins Returns igualaron con 6.

En el segmento televisivo, Game of Thrones se colocó en el tope con 9 nominaciones, por encima de The Haunting of Hill House and The Walking Dead, con 6.

Vale resaltar que GOT8 marcó un hito en los apartados actorales. En ese sentido, Kit Harington, Gwendoline Christie, Lena Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage van por Saturn Awards

En general, las producciones de Disney y sus empresas afines, sumaron 44 candidaturas, mientras que Netflix dominó en TV, con 27 oportunidades de ganar.