El tiempo a menudo se explica como la percepción de una sucesión progresiva de eventos irreversibles.

En Física es una magnitud. No se explica como una percepción sino como una propiedad absolutamente medible, de la realidad material.

El tiempo y su medida:

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes y muy variados sistemas y unidades para la medición del tiempo.

En la actualidad, la unidad básica en el Sistema Internacional es el segundo y se representa con el símbolo “s”.

Se define como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado del isótopo133 del átomo de Cesio, 133Cs, a una temperatura de 0ºKelvin, o Cero Absoluto.

Tanto tiempo como velocidad están íntimamente relacionados ya que uno implica la medida del otro.

El tiempo se define tomando como referencia una tasa de cambio conocida y una tasa de cambio es una medida de velocidad. Si se compara esta velocidad con la velocidad que tienen otros eventos, se puede medir.

Medir una unidad de tiempo permite ordenar los sucesos de un sistema. Desde el futuro, pasando por el presente y al pasado. Si un sistema no cambia, es un sistema atemporal ya que no hay eventos y si no hay eventos no hay tiempo.

Las matemáticas intentan explicar la realidad física, sin importar en qué orden están los eventos. En las ecuaciones matemáticas utilizadas en Física puede ser negativo.

No obstante, el mundo real sigue una sola dirección y un solo sentido. La ciencia aún no tiene respuestas de por qué transcurre de forma irreversible hacia el futuro.

Hasta que Einstein reinterpretara los conceptos de tiempo y espacio, era considerado el mismo en todo el universo. A partir de sus estudios, pasó a considerarse una medida relativa, fundamentalmente, al marco de referencia.

La velocidad de la luz es la que determina la relatividad del tiempo. Según los postulados de Einstein, dos observadores pueden obtener medidas de tiempo diferentes para un mismo evento, si no observan desde el mismo marco de referencia.

Por ejemplo, si un observador se mueve más rápido que otro, y ambos observan el mismo evento, el observador que se desplaza más rápido obtendrá medidas de tiempo más dilatadas.

Si un observador pudiera alcanzar la velocidad de la luz, todos los eventos que observaría serían simultáneos, no existirían sucesiones de eventos. O sea, se dilataría indefinidamente hasta el punto de detenerse.