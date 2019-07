La red social Instagram ha empezado este jueves a ocultar los ‘me gusta’ y el número de visualizaciones de los video de su plataforma en seis países para centrar el enfoque en el contenido en sí mismo por encima de las cifras que este genere.

“Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de ‘me gusta’ que recibe”, ha comunicado Instagram.

Después de una prueba inicial en Canadá desde el pasado mes de abril, la empresa ha ampliado la nueva función a Brasil, Irlanda, Italia, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, Instagram ha explicado que el usuario que hizo la publicación sí que podrá ver cuantos ‘likes’ ha recibido. “Aún puede ver sus propios ‘me gusta’ al tocar en la lista de personas a las que ha gustado [su publicación], pero sus amigos no podrán ver cuántos ‘likes’ ha recibido”, ha señalado la empresa.

“Estamos ansiosos por saber más sobre cómo este cambio puede beneficiar a la experiencia de todos en Instagram”, ha agregado la red social ahora propiedad de Facebook.

La decisión se produce después de que Instagram fuera repetidamente fuera acusada de contribuir a la propagación del ‘bullying’.

Reacciones

Tras conocerse la noticia, los internautas han recurrido a las redes sociales para expresar su opinión al respecto. Mientras algunos criticaron la función recordando a Instagram, entre otras cosas, que para quienes utilizan la plataforma para obtener ingresos los ‘likes’ son un indicador clave de su éxito, otros elogiaron la decisión de la compañía. No han faltado los memes al respecto.

“Sería mejor que fuera opcional. Que aquellos que quieran ocultar sus ‘likes’ puedan tener la opción de ocultarlos y aquellos que no quieran no tengan por qué hacerlo. Ya nos dieron la opción para [esconder] comentarios, ¿por qué no [hacer lo mismo] con los ‘me gusta’?”, escribió una tuitera.

“Creo que la [actualización] es un gran error. Si no puedes ver los ‘me gusta’, es mucho menos probable que pongas ‘like’ a una imagen. Eso reduce la interacción, lo que significa la muerte para una plataforma interactiva”, lamentó otro.

“Si estás molesto por que nadie vea los ‘likes’ en tu publicación, para su tranquilidad puedes hacer una captura de pantalla de tus ‘me gusta’ privados y hacer una nueva publicación para que la gente aún pueda ver cuántos ‘likes’ has recibido y lo popular que eres”, bromeó asimismo un usuario.

“¿Cómo voy a ver a quién le gustan las fotos de mi enamorada?”, se preguntó un internauta

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:

✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka

— Instagram (@instagram) 17 de julio de 2019