El especialista en social media marketing, Antonio Torrealba, ganador del premio Emmy Award 2018 por el documental «El poder de un post», aseguró que el objetivo de la pieza audiovisual es lograr que los «influencer» usen las redes sociales para dejar un mensaje positivo en la sociedad.

Hacerle ver que las redes sociales además de influenciar, tienen que dejar un mensaje positivo y dejar un legado a la humanidad. Ayudar y motivar a otros para que ayuden.

Torrealba afirmó en una entrevista con Vanessa Davies para el programa Por Donde Vamos de Unión Radio, que se deben tomar en cuenta cuatro puntos para ser un verdadero «influencer» en las redes sociales.

Tenemos que tener cuatro premisas: motivar, educar, inspirar y entretener; si tú no das esas cuatro premisas en redes sociales no te va bien, porque tiene que tener un sentido, si no es entretenida nadie te va a seguir.