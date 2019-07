Antes que nada, tengo que confesar que no soy chocolatero, y que a pesar de ello me ha encantado. No es nada empalagosa y el plátano da un toque jugoso realmente agradable al paladar.

Además, otro aspecto bueno de la receta es que, salvo por el chocolate que hay que fundirlo en un bol aparte, el resto se puede elaborar todo en el mismo recipiente y no hay que andar ensuciando chismes de cocina.

Ingredientes:

2 plátanos maduros

1 huevo

3/8 tazas de azúcar (80 g apróx.) *

1 cucharadita de vainilla

Pizca de sal

1/2 taza de aceite suave (120 ml) **

60-80 gr chocolate negro para postres (o 1/2 taza cacao polvo)

1 taza de harina

1/2 cucharadita de levadura

1/2 cucharadita de canela

(Opcional: 2 cucharadas de yogur)

* Es preferible azúcar moreno, pero se puede utilizar también azúcar blanco granulado.

** Yo hago la receta con aceite suave, pero también se podría utilizar mantequilla (o incluso margarina) en punto pomada.

Elaboración:

En primer lugar, precalentar el horno a 180ºC. En un bol grande aplastar los plátanos pelados con ayuda de un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir el huevo y el azúcar y remover bien hasta integrar completamente.

Incorporar la vainilla, la pizca de sal, el aceite y el chocolate fundido. Batir bien con ayuda del tenedor. Incorporar en 2-3 veces los ingredientes secos previamente tamizados: la harina, la levadura y la canela.

Engrasar y enharinar con cacao en polvo un recipiente apto para microondas. Verter la mezcla y repartirla con ayuda de una espátula de silicona. Si se desea, decorar con cacahuetes recubiertos de chocolate negro. Hornear a 180ºC a media altura (calor arriba-abajo) durante 25-30 minutos o hasta que al pinchar con un palillo éste salga limpio.

Notas:

* Preparación del chocolate fundido: cortar la tableta de chocolate en porciones, disponerlas en un bol y calentar en el microondas a intervalos de 30 segundos. Remover en cada parada del microondas para ayudar al chocolate a fundirse con el calor residual. En 2-3 veces se debe conseguir un chocolate fundido y cremoso que ya se puede incorporar a la mezcla.