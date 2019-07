Este lunes se generó un nuevo apagón en Estados Unidos, el segundo que se vive en esa nación en tan solo tres días. El corte de energía eléctrica afectó esta vez durante varias horas a distintas zonas de Washington, dejando a miles de usuarios a oscuras, según informó la compañía encargada del servicio en la capital estadunidense.

El diario The Washington Post informó, citando fuentes de Pepco, que la emergencia llegó a afectar a 7 mil casas y empresas en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, mientras que otros medios calculaban un poco más de 4 mil los clientes a oscuras.

En su página web, Pepco señaló poco después de la 01:20 local, que usuarios no tenían electricidad, puesto que el corte se debió a una avería en los equipos de una de sus subestaciones, y aseguraban que la causa estaba “bajo investigación”.

En un principio la empresa había indicado en su cuenta de Twitter que “algunos clientes en los distritos 5,6,7″ podían estar experimentando un apagón”, sin que suministrara mayores detalles sobre los motivos del corte.

“Estamos trabajando duro para restaurar la energía eléctrica”, agregaba el mensaje, que invitaba a los usuarios a consultar sus canales de atención para conocer en cuánto tiempo se restablecería el servicio.

