Este martes se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Aragua, una sesión especial con motivo a la celebración del 71º aniversario de la Contraloría de la jurisdicción aragüeña, la cual estuvo encabezada por el contralor general de la República, doctor Elvis Amoroso, además de los parlamentarios regionales.

Dicha actividad también contó con la participación del contralor del estado, abogado José Viamonte, la presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Marjorie Calderón, el contralor del estado Carabobo, doctor Orlando Utrera, contralor del estado Guárico, Julio César Páez, el contralor del estado Táchira, Pablo García, el juez rector del estado Aragua, Carlos Gámez, además de diversas autoridades del estado.

Además de esto es importante mencionar que en dicha sesión especial se realizó la entrega de botón de reconocimientos por años de servicios a los trabajadores de la Contraloría de Aragua, entre los cuales destacaron: Edgar Torres, gerencia de servicios generales, 20 años; Norelis Díaz, 25 años; Meudys Arvelo, 25 años; Romyr Cabrera, 25 años, y Raúl Carrasquel, 25 años.

Luego de concluido el discurso de la sesión especial, el parlamento regional hizo entrega de un reconocimiento al orador de orden por su destacada participación. A su vez, la Contraloría del estado Aragua otorgó la orden Dr. Gumersindo Torres en su única clase, al contralor general de República, Elvis Amoroso.

En este sentido, el contralor general manifestó que el país se encuentra atravesando el mejor momento en materia de Contraloría y la jurisdicción aragüeña es ejemplo de control fiscal, “el proceso de las contralorías ha tomado fuerzas en los últimos años con la nueva Constitución de 1961, que se respeta todo lo que tiene que ver con este organismo y luego en 1999 el presidente Hugo Chávez presenta su proyecto de Constitución y le da el verdadero valor y las fuerzas a las contralorías”.

Asimismo, Amoroso resaltó que en materia de contraloría de Venezuela, Aragua siempre será un ejemplo, “se está viviendo el mejor momento de la historia y el estado con el gobernador Marco Torres y el Consejo Legislativo estamos entrelazados para hacer del control fiscal un proceso que garantice la transparencia y evite los hechos de corrupción, por eso siempre he dicho que el control previo es necesario, ya que nada hacemos con realizar investigaciones y determinar robos si ese dinero no vuelve al pueblo venezolano, por eso estamos enfocados en eso”.

Amoroso destacó además que esta celebración de un nuevo aniversario de la Contraloría General del estado Aragua es de gran honor, ya que la misma fue fundadora del sistema contralor y de fiscalización nacional, y es grato conmemorar años de trabajo de hombres y mujeres.

SANCIONES SÓLO AFECTAN AL PUEBLO

De igual forma, Amoroso indicó que el pueblo venezolano debe estar consciente que las sanciones impuestas a los funcionarios del estado no tienen ningún sentido, “es inaceptable que se sancione a Venezuela y se bloquee los barcos que traen los alimentos para ustedes, las personas necesitan medicinas y el Gobierno de Estados Unidos no permite que las mismas puedan llegar a los ciudadanos, y es peor que un sector de la oposición que no quiere a su patria, apoyen estas acciones que sólo afecta a los más necesitados”.

En este orden de ideas, el contralor resaltó que la patria no se vende y que más bien todos deben estar dispuestos a defenderla, “los venezolanos de buena voluntad debemos defender nuestro país, por eso rechazamos el informe de la señora Bachelet, ya que vino a ofender a la mujer venezolana, indicó que ellas se prostituyen por alimentos, pero las venezolanas son dignas y con un alta moral desde los tiempos históricos, son las bellas del mundo y las más inteligentes”.

Finalmente, en cuanto a las negociaciones en Barbados, Amoroso recalcó que el Ejecutivo se ha pronunciado al respecto y aspira que el diálogo avance y contribuya a la paz del país y meter en el carril de la paz y la democracia a los venezolanos, “el terrorismo se debe rechazar venga de donde venga y todos nos debemos encaminar en la vía democrática, ese es el sueño de todos los que abogan por la paz”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo