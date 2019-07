Principales calles llenas de huecos, ausencia de alumbrado público, falla total en los servicios de telefonía de Cantv y en Internet, y carestía exagerada en el cobro del servicio de gas doméstico, son algunas de las quejas y reclamos que habitantes del sector 6 de la popular urbanización Caña de Azúcar, hacen ante la municipalidad, la cual a juicio de los residentes, mantiene total indiferencia ante los requerimientos básicos de su jurisdicción.

En plena vía principal, al altura del mencionado sector, por un lado se ven los huecos producto de la avería en el asfalto y por el otro, una alcantarilla por la cual pasan cables de alta tensión y cuya tapa se llevaron, por lo tanto la misma al estar descubierta, representa un peligro latente no sólo para los vehículos, donde varios ya han caído, sino para las personas que transitan por el lugar, ya que es fácil que pueden caer y sufrir un accidente, así lo denunció Manuel Román Laya, habitante de la zona y vocero vecinal.

Laya denunció además una serie de problemáticas que afectan desde hace años la calidad de vida de los residentes, quienes a juicio del representante comunal, “ya están cansados de tanta desidia”.

“Lo primero que hay que resaltar es que los problemas de este sector son el común denominador en toda la urbanización Caña de Azúcar, y desde hace años, donde específicamente este alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, no se preocupa por cumplir con su responsabilidad”, dijo.

“En este sector, por ejemplo, ningún servicio básico funciona, comenzando por el agua, la cual llega cada quince días, si acaso, por otro lado, las calles principales están llenas de huecos y el alumbrado público no sirve, pues todos los lugares parecen una boca de lobo”, dijo.

Por su parte, Jorge Urdaneta, también líder vecinal, expresó su indignación, ante lo que él plantea como “el abandono e incumplimiento total de las autoridades”, lo cual es además, según Urdaneta, muestra de ineficiencia en sus gestiones, no sólo en el lugar, sino en la mayoría de sectores de la ciudad.

Por eso, en este sentido dijo, “este definitivamente es un gobierno que no cumple con sus funciones y no trabaja para el pueblo, Caña de azúcar es muestra de su incapacidad, pues desde que este representante oficialista está al frente de este municipio, las cosas han empeorado, las cosas se han atrasado y aquí ya no funciona nada”.

No obstante, Luis Alberto Pedrá, sociólogo y activista político, que reside en el bloque 24, del sector 6, denunció categóricamente al Gobierno nacional, estadal y municipal, por una problemática con relación al cobro especulativo por el servicio de gas doméstico en cada edificio del lugar.

Pedrá plantea que a razón del suministro del inflamable, por llenado de cada tanque, el cual surte a todo un bloque, la empresa que ahora hace la operación, cobra un arancel de 10 mil bolívares por cada familia.

“El problema está en que aquí se hizo originalmente un contrato con Pdvsa Gas, para que suministrara el llenado de los tanques, de la noche a la mañana, la misma sin ofrecer explicaciones dejó de cumplir con su responsabilidad, de pronto la empresa Vitagas asumió dicha tarea, sin ser antes consultado con ninguno de los residentes, y ahora de manera arbitraria está establecida la tarifa por cada familia, cosa que si tú sacas cuentas y promedias por ejemplo un estimado de noventa familias por edificio a diez mil bolívares cada una, saca la cuenta cuánto sale llenar un tanque”.

“El ciudadano alcalde de esta jurisdicción responde ante las denuncias que le hemos hecho, que la autorización es expresa de parte del gobernador y que Pdvsa Gas no responde porque está quebrada, a todas estas, no sabemos como nos vende el gas si es por galón, por metro o por despacho, vamos hasta la empresa no hay gerencia quien responda y nos dé la cara, y los voceros alegan que no hay camiones, no hay cauchos y cosas por el estilo, estamos prácticamente ante un estado de excepción”.

Finalmente, el sociólogo hace un llamado al gobernador, alcalde y presidente, a que se aboquen a responder por esta situación, que de no ser así, piensan organizar una asamblea ciudadana y presentarse de ser necesario, ante la Defensoría del Pueblo y los entes que sean necesarios, en busca de una salida.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo