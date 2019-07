Aunque algunas de sus fantasías sí las confiesan para cumplirlas hay otras que quizá resultan todavía un poco tabú, y bien por vergüenza o por miedo al rechazo no se atreven a proponerlas. ¡Descubre los secretos inconfesables de los hombres en la cama!

Loading...

Aunque no lo sabemos todo sobre los placeres de los hombres, estamos seguras de que hay algunas cosas que tienen en mente que no se atreven a confesarnos. Pero como sí nos hacemos una idea, te contamos en líneas generales lo que los hombres no nos suelen pedir en la cama pero que se mueren por hacer. Ten en cuenta que algo que siempre es bienvenido es la innovación, podéis inspiraros en todas las posturas que el kamasutra nos ofrece.

1. Preliminares prolongados

Los preliminares no son solo para el disfrute de la mujer, a los hombres también les gusta extender el placer y la diversión y explorar su sexualidad de forma diferente. ¿Has escuchado a algún hombre quejarse por tener demasiado sexo oral? Claro que no, porque les encanta. Y no solo esto, innovar con algún juguete o lubricante también está en sus pensamientos.

2. Tener el control

¡Deja que se haga cargo! Les encanta llevar las riendas y ser el que tenga el control. Pero no pueden negar que el momento en el que tú te pones encima y él se deja llevar es algo que también les vuelve locos. Por eso los juegos de rol son perfectos para cumplir estas fantasías.

3. Que seas más cariñosa

Aunque este parezca uno de nuestros deseos, no es así. A los hombres les encanta que les abracen, que les miren a los ojos, que les den besos y les digan lo mucho que les quieres mientras hacéis el amor. El romanticismo también les atrae, ¡no son de piedra.

4. Tomarse su tiempo

Para despertar el deseo se necesita un tiempo, los besos y caricias y ese momento de excitación previo es también muy importante para ellos.

5. Ser dominados

Hay momentos en los que lo único que les apetece es ponerse a tus órdenes, que les ates a la cama y os dejéis llevar por la situación. Esto puede ser un poco complicado de proponer, por eso hay veces que es mejor que simplemente tomes tú la iniciativa y te pongas en plan dominatrix. Puedes sacar ideas de las siguientes posturas para hacer el amor atados.

6. El poder del sexo oral

Sí, que le practiques sexo oral es algo que supera sus fuerzas. Por eso si eres innovadora en este aspecto garantiza el máximo placer para tu chico. Varía los ritmos, el movimiento… Llevarle al séptimo cielo está chupado.

7. Hablar de sus deseos

Hablar de vuestras fantasías sexuales mientras os imagináis cumpliéndolas es algo que seguramente os ponga a cien a los dos. Además mientras estáis en la cama en plena acción, decirte lo que le gusta y lo que no es algo que también les encanta. ¡Anímale a que se comunique contigo en esos momentos!

8. Acercarse por detrás

Muchas mujeres son reacias a probar el sexo anal, pero es algo que a los hombres siempre les llama la atención. Puede que la negativa de las mujeres a hacer estas prácticas sexuales sea lo que haga que ellos lo vean como un reto emocionante. Pero si tú no te sientes preparada, seguro que tiene otras muchas fantasías sexuales que podéis realizar.

9. Las caricias

Que recorras su cuerpo con tus manos es algo que puede con ellos. Eso sí, detente y tómate tu tiempo en los puntos clave para ponerle a cien. El uso de cremas y lubricantes para este momento es idóneo, aunque la masturbación sea la protagonista en este punto, no puedes pasar por alto tampoco las demás zonas erógenas de tu chico. Descubre todo lo que puede hacer el estimular los cinco sentidos en el sexo.

10. Ver cómo te das placer

Ver a una mujer masturbándose siempre vuelve locos a los hombres, hace que su deseo aumente más. Si quieres prolongar este momento no dejes que él te toque, que solo mire hasta que no pueda más y su excitación esté por las nubes.

11. El lenguaje subido de tono

Se vuelven locos cuando le dices al oído todas las cosas perversas que le vas a hacer en la cama. Prueba a jugar con él, cuando estéis en público susúrrale al oído alguna idea salvaje que se te ocurra, ¡no dejará de pensar en ello!

12. Las sorpresas

Un baile erótico un conjunto de lencería provocativa, posiciones imposibles sacadas del kamasutra… Todo lo que se salga de la rutina y avive la llama es bienvenido. Tampoco hace falta hacer algo complicado, pero procura que sea algo original que no se espere. ¡Le va a volver loco!

13. Perder el control

Hacer el amor lento mientras el romanticismo invade el ambiente les gusta, pero descontrolar un poquito y pasar al sexo salvaje y primitivo es algo que les gusta todavía más.

14. Juguetes solo aptos para mayores de 18

Muchos hombres se sienten intimidados por los vibradores, pero no se dan cuenta de que pueden ser sus mejores aliados. Hay otra sección del sector masculino que le encantaría probar todas las maravillas que pueden hacer los juguetes pero no se atreven a confesarlo. ¿Y si un día sorprendes a tu chico con unas bolas chinas?