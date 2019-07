En la ciudad de La Victoria como en muchas partes del eje Este del estado Aragua, varios dueños y encargados de farmacias han manifestado bajas ventas de medicamentos y demás artículos de cuidado personal. Aseguraron que esto es a consecuencia de los precios de los mismos.

Loading...

Ante este hecho, tras un recorrido realizado por estos establecimientos de la capital de Ribas, se pudo corroborar que pese a que en la actualidad cuentan con variedad de medicinas y productos que anteriormente eran muy buscados, las personas no los adquieren, obligándolos a bajar las peticiones de mercancía.

“El bajo poder adquisitivo ha obligado a no comprar los medicamentos que necesitan y ya no es por la escasez, sino por el precio que mantienen. Normalmente las personas viene preguntan pero al conocer lo que deben cancelar se sorprenden y siguen peregrinando en la búsqueda”, puntualizó Irama Fama, encargada de una farmacia.

Patricia Carmona, farmaceuta dijo, “es lamentable la situación que estamos pasando, donde ya no podemos comprar un medicamento tan simple como un analgésico para el dolor de cabeza, porque se descompleta la quincena y los alimentos que con ella puedes adquirir. Es por eso que yo he optado por comprar algunos importados y así colocarlos un poco más económicos”.

Lucrecia Campos agregó, “tenemos de todo en la farmacia, pero de nada nos sirve, si no tenemos quien nos compre. Hemos tratado de hacer de todo para poner los precios lo más apegados al bolsillo, pero se nos hace imposible”.

Carlos Ibarra también dueño de una farmacia aseguró que las bajas han hecho que reduzca hasta los espacios de trabajo, ya que el ingreso no le da para mantener surtido todo el sitio. “Mi farmacia era de dos locales y ya voy en uno, porque lo que invierto no me da para poder seguir sobreviviendo como lo hacía en años anteriores”, puntualizó.

Y es que según la información suministrada por trabajadores en farmacias, un antibiótico dependiendo de su presentación puede costar entre los Bs. 30.000 y 250.000 bolívares, lo que causa que gran cantidad de posibles clientes, se abstengan de comprarlos.

DANIEL MELLADO | elsiglo