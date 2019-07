Toy Story 4 triunfó en la taquilla, triunfó entre la crítica y triunfó en el gusto del público, pero no se puede quedar bien con todos y el público cristiano conservador no es precisamente fácil de complacer, pues interpretan todo desde una perspectiva limitada del mundo y ahora le ha tocado a Toy Story 4 ser juzgada.

Según algunos, Forky representa a la comunidad transgénero porque es una cuchara que no sabe si es una cuchara o un tenedor y porque tiene un arcoíris en su pie (la bandera de la comunidad LGBT). Las personas que dicen esto tal vez no hayan visto la película y al hacerlo podrían llevarse una sorpresa al descubrir que la historia de Forky es mucho más interesante que una cuchara que no se identifica con uno u otro utensilio.

Sin embargo, esta insólita teoría ha encendido las alertas de algunos cristianos que han acusado una vez más a Forky de ser propaganda de la comunidad LGBT. De hecho, meses antes del estreno de Toy Story 4, el nuevo personaje de la película se había enfrentado a ese tipo de comentarios, incluso por parte de un programa cristiano del canal Little Light Studios.

En Light Exposing Darkness (Luz que expone la oscuridad), programa que buscar “dar una idea sobre qué películas son malas a la luz de la Biblia”, se acusó a Forky. En el póster, sostiene a un tenedor a su derecha y una cuchara a su izquierda, y es un spork, supuesto utensilio representativo de la comunidad LGBT y además es el nombre de una película sobre una adolescente hermafrodita que lucha por descubrir si es niña o niño.