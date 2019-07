Pete Alonso ganó el Festival de Jonrones al vencer al dominicano Vladimir Guerrero Jr. por 23-22 en la ronda final. Pero que no quepa la menor duda: El novato de los Azulejos se robó el show el lunes por la noche en el Progressive Field, poniendo récords y deleitando a los 36,119 espectadores en la casa de los Indios de Cleveland.

“Me sentí orgulloso”, dijo Guerrero, sentado en el clubhouse de la Liga Americana para el Juego de Estrellas. “Yo sé que la familia mía también se siente orgullosa de eso”.

No es para menos. El hijo del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero -quien ganó el Festival de Jonrones del 2007 en San Francisco- ya era un participante histórico en el evento cuando empezó su primera ronda, siendo el toletero más joven en los anales de la competencia de cuadrangulares a sus 20 años de edad.

Pero Guerrero Jr. no se conformó con eso. Conectó 29 bambinazos en su primer turno para imponer un récord de todos los tiempos para cualquier ronda, superando los 28 que había dado Josh Hamilton en el 2008 en el antiguo Yankee Stadium de Nueva York. De paso, eliminó a su primer contrincante, Matt Chapman.

Pero fue en la segunda ronda fue que Guerrero Jr. maravilló a todos, en una batalla campal con Joc Pederson. Ambos empataron con la misma cifra de 29 y, en el primer desempate, subieron a 37. Después de dos emocionantes desempates más de tres swings cada uno, prevaleció Guerrero Jr. por 40-39.

En total, Guerrero Jr. sacó 91 pelotas el lunes, una nueva marca para el Festival de Jonrones (61, Giancarlo Stanton, 2016).

Al enterarse de las proezas en torno a los números, Guerrero Jr. se expresó algo filosófico.

“Tú sabes, siempre hay una primera vez“, dijo. “No todo el tiempo se va a quedar eso. En unos dos, tres años alguien viene y me rompe el récord a mí”.

Con tantos swings, ¿se cansó el joven para la última ronda contra Alonso?

“Sí, me cansó, pero no te puedo decir que por eso fue que perdí, porque no hay excusa”, dijo Guerrero Jr., quien asegura que durante el invierno puede dar entre 1,000 y 1,500 swings con un bate más pesado como parte de sus entrenamientos invernales. “Él dio más jonrones que yo y ganó”.

Dos compatriotas de Guerrero Jr. presentes el lunes dieron su opinión al respecto.

“Él compitió demasiado con Pederson”, dijo Carlos Santana, quien fue eliminado en la primera ronda del Festival por Alonso al dar 13 bambinazos.

Gary Sánchez, un veterano del Festival de Jonrones del 2017 en Miami ganado por su compañero de los Yankees, Aaron Judge, ofreció el siguiente análisis: “Es difícil cuatro minutos haciendo swing al 100 por ciento. Es algo que uno se cansa mucho y más él que se fue a tiempo extra. Me imagino yo que se cansó más y poder dar por encima de los 20 jonrones cada vez que salía, eso es algo impresionante.

“Hizo tremendo trabajo, ya que Alonso le llevó un poco de ventaja porque Vladi se fue a tiempo extra con Pederson y me imagino que se cansó más”, continuó Sánchez. “Pero tremendo trabajo que hizo Vladimir. Puso tremendo show”.

Aunque no ganó el evento en sí, Guerrero Jr. salió como un triunfador el lunes con el espectáculo que montó con el madero. Y no se vio nada amargado al no llevarse el trofeo, pese a que aventajó 91-57 a Alonso en el marcador global de cuadrangulares.

“Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quita”, expresó el quisqueyano. “Dios tenía eso para él. Y él ganó”.

