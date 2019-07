Mujer inteligente, el concepto abarca muchas versiones, pero lo importante es que tenemos el poder de cambiar el mundo. Te compartimos los diez mandamientos que deben regir tu vida para que siempre des lo mejor de ti y recibas a cambio el lado más dulce de la vida. Sí, sabemos que habrá momentos difíciles, pero podrás salir adelante con tu sabiduría.

Y es que no importa si eres una estudiante, una profesionista, una ama de casa, una esposa, una madre, una amiga, una hija, sabes lo que vales, te respetas y haces lo posible por impulsar a las demás. Las mujeres inteligentes están en todos lados y hoy en día es más mucho más fácil compartir ideas para unirnos y lograr un verdadero cambio.

Muchas veces sentimos que nuestros pasos son cortos, pero eso no importa sino la fuerza con la que los damos, la huella que estamos dejando y que vamos caminando hacia adelante, hacia un futuro mejor por nosotras y por las que llegarán, que no olvidamos las que hicieron antes de nosotras.

Con mucho orgullo y con mucho amor, llevamos estos mandamientos en el corazón:

SI NO ESTOY BIEN, NO PUEDO AYUDAR A LOS DEMÁS

Una mujer sabia reconoce los puntos que debe mejorar, el trabajo que conlleva, pero sabe que invertir en ello su tiempo, su energía y sus recursos la llevará a ser una luz para los demás.

La mujer inteligente sabe poner límites para colocarse en primer lugar y no deja que el corazón decida siempre, también emplea sus valiosas ideas. Es consciente de que su vida y su felicidad dependen de ella, no son responsabilidad de nadie más.

ME PREPARARÉ CONSTANTEMENTE

Académicamente, para cuidar de ti, para cuidar tu casa, una mujer inteligente nunca deja de aprender y detecta lecciones en todos lados. Esto incluye lo emocional, por lo que a pesar de los golpes de la vida, la mujer inteligente aprende a superarlos porque cree y sabe que merece algo mejor.

APOYARÉ A OTRAS MUJERES

Sí, una mujer inteligente no es egoísta y ayuda a las que están en proceso de descubrir su propia voz, apoya los ideales que son para el bien de todas, no critica al primer impulso, sino que conoce la situación y se toma el tiempo de pensar antes de hablar.

NO TOMARÉ EL AMOR COMO EXCUSA PARA QUE ME LASTIMEN

Una mujer inteligente sabe que el amor complementa su vida, pero también que no puede permitir que a costa de él lastimen su autoestima, su cuerpo y su vida, sabe que no es su responsabilidad arreglar a la pareja, que puede ofrecer ayuda pero que es un proceso que él debe arreglar. Perdona pero no olvida y renuncia al amor cuando su vida está en riesgo.

AMARÉ MI CUERPO

Luego de tantas voces que quieren decirle qué hacer, una mujer inteligente aprende que amar su cuerpo es el primer paso para cuidarlo, para nutrirlo y sentirse hermosa y libre. Esta mujer sabe que es bella digan lo que digan, se ama con cada curva, con cada kilo, con todo aquello que la hace única.

CELEBRARÉ LOS LOGROS DE MIS SERES QUERIDOS

Una mujer inteligente no busca ser el centro de la atención, no presume sus logros, acepta los cumplidos con humildad pero siempre tiene otra meta que seguir y comparte lo que sabe con los demás para que también destaquen. Reconoce cuando debe aprender algo y trabaja para lograrlo.

ENTENDERÉ QUE CADA PERSONA ES UNA HISTORIA

Una mujer inteligente no juzga con base a su pasado, sabe cerrar ese capítulo y escribir historias nuevas. No juzga por lo que le hacen y se esfuerza por ver más allá para entender y poder ofrecer ayuda. No espera que todos sean como ella, y toma lo mejor de quien la rodea, también sabe limpiar su vida de quien solo le causa dolor, angustia o miedo.

CREERÉ EN MÍ, MIS IDEAS Y MIS SENTIMIENTOS

Su voz interior es fuerte, sus ideas cambian su entorno y lo sabe, no importa que el mundo le dé la espalda, que le digan que no puede, se divierte demostrando que es capaz de eso y más, es como si el “no” estuviera fuera de su vocabulario.

ACEPTARÉ CUANDO EL AMOR ME DIGA “NO”

Una mujer inteligente sabe cuidar su dignidad y no se aferra a quien no la ama, no insiste cuando no es querida y respetada, no acepta las sobras de tiempo de alguien más, es consciente de que merece todo y quien no se lo da, no es digno de ella.

NO PREGUNTARÉ POR QUÉ, SINO PARA QUÉ

La mujer inteligente sabe que no pierde, solo gana o aprende y aunque sean lecciones dolorosas, reconoce que a veces son necesarias para poder hacer frente a cosas más grandes y mejores. Sabe perdonar porque entiende que eso la liberará y la hará volar más alto.