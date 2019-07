La unión del matrimonio es comúnmente representada por los anillos de bodas… Actualmente las parejas deciden dónde quieren llevar su anillo de matrimonio, ya sea en la mano izquierda o en la mano derecha e incluso hay quienes prefieren llevar el anillo colgando al cuello… Lo cierto es que, la tradición es usar esta unión de anillos en el dedo anular… ¿Te has preguntado por qué? ¿Mano izquierda o derecha? ¡Aquí te contamos!

Se dice que la tradición del uso de anillos de bodas remonta a la época de los egipcios, específicamente en el año 2.800 a. C.

Los egipcios creían que eran un símbolo de eternidad… Estos también utilizaban paja o ramaje para enlazar a sus mujeres, envolviendo a la novia en los pies y otras partes del cuerpo como señal de unión.

Posteriormente la cultura griega y la romana tenían la creencia de que en el dedo anular se encontraba una vena a la que llamaron vena amoris, la cual creyeron que estaba conectada directamente al corazón.



En la cultura china se establece algo parecido… Para estos, los dedos de la mano representan cada una de las partes de la familia: el dedo gordo son los padres; el índice los hermanos; el corazón es uno mismo, el meñique son los hijos y el anular la pareja.

¡Todo parece indicar que el dedo anular es el correcto!

¿Mano izquierda o mano derecha?

En el siglo XIII d. C., las mujeres que se casaban por la iglesia católica europea lo utilizaban en la mano derecha… En países europeos como Grecia, Alemania y Francia aún se apegan a la tradición de usar este símbolo de unión en la mano derecha; sin embargo, en países como Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de América, utilizan este anillo en la mano izquierda. No obstante, en la actualidad, la decisión de en qué mano utilizar estos anillos queda a decisión de la pareja, ya sea que quieran apegarse a las tradiciones o no.

El círculo sin fin de estos anillos simboliza la eternidad, mientras que el hueco central representa el enlace.

¿Solo las mujeres deben usarlo?

Como se señaló anteriormente, el origen de este símbolo se remonta al Antiguo Egipto, pero el anillo de matrimonio era solo usado por la mujer…

Históricamente, la razón por la que este anillo era solo utilizado por la novia, era porque representaba que la mujer era propiedad de su marido…

Por otra parte, según la tradición cristiana, se utilizaron los anillos en las ceremonias de matrimonio, aunque el ritual era muy diferente a como lo conocemos hoy en día; se consistía en tener las manos entrelazadas porque la iglesia no aprobaba el uso de los anillos. No fue hasta casi el siglo XIII cuando se aceptaron como muestra de la unión de dos enamorados. Más cerca a nuestros días, distintos historiadores concuerdan que los hombres empezaron a usar también el anillo durante la Segunda Guerra Mundial, como recuerdo a sus mujeres.

Esta es una tradición que se ha vuelto popular en muchas culturas, igualmente para simbolizar la unión de dos personas eternamente.