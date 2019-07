La ensalada de naranjas con atún y aceitunas negras es un clásico de algunas provincias andaluzas. Tomamos la base del plato -naranjas y aceitunas- para preparar una refrescante ensalada, que vamos acompañar con cebolla roja y almendras laminadas, y a la que vamos a aportarle un toque picante con un poco de guindilla.

INGREDIENTES

4 ud naranja

1 ud cebolla roja

3 cs zumo de limón

1 cc paté de aceitunas negras

1 ud guindilla

40 g almendra laminada

6 cs aceite de oliva virgen extra

1 cc pimentón dulce

Sal gorda

Pimienta negra

PREPARACIÓN

Primero hay que retirar el tallo y las semillas a la guindilla y picarla finamente.

Pela la cebolla y córtala en juliana, es decir en finas láminas y reserva.

Seguidamente pela las naranjas a lo vivo (es decir quitándoles las piel incluso la parte blanca) y córtalas en rodajas de 1 cm de grosor como máximo. Un cuchillo muy bien afilado te será de gran ayuda. reserva las naranjas.

En una sartén anti adherente, tuesta las almendras a fuego medio con cuidado de no quemarlas. No les pierdas ojo y me moviendo la sartén de vez en cuando para que se tuesten todas por igual. Filetea con un cuchillo y resérvalas hasta el momento de montar la ensalada.

Ahora prepara la vinagreta. Incorpora en un cuenco el aceite, el zumo de limón, el paté de aceitunas, la guindilla picada, el pimentón y una pizca de sal y pimienta recién molida y emulsionar con un tenedor.

Turno de emplatar. Coloca en los platos las rodajas de naranja, a continuación coloca por encima un poco de la juliana de cebolla y las almendras fileteadas y rociar con la vinagreta preparada. Ya ienes lista esta fresca y deliciosa ensalada.