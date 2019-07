El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no habrá más contacto con el embajador británico en Washington, después de la filtración de cables diplomáticos en los que el emisario habría calificado a su gobierno como “inepto” y “excepcionalmente disfuncional”.

“Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él”, dijo Trump en Twitter, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del diplomático Kim Darroch.

En una serie de tuits, Trump también atacó a la primera ministra británica, Theresa May, celebrando su próxima salida.

“Soy muy crítico de la forma en la que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit”, dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que le dijo a May cómo actuar, pero que ella había decidido tomar otro camino.

May calificó las filtraciones como “totalmente inaceptables” y afirmó tener “una confianza completa” en Darroch, un experimentado diplomático que llegó a Washington en enero de 2016, antes de la victoria de Trump en las presidenciales.

Según The Mail on Sunday, algunos de los reportes filtrados se remontan a 2017. En ellos, el diplomático británico afirmó que la presidencia Trump, que considera “inestable” e “incompetente”, es susceptible de “estrellarse e incendiarse” y “terminar en desgracia”, según sus informes transmitidos a Londres.

“Realmente no creemos que esta administración vaya a volverse sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos divisiva, menos torpe e inepta diplomáticamente“, habría escrito Darroch en un despacho.

La filtración se produce un mes después de la visita de Estado de Trump a Londres, en la que fue recibido con salvas en el palacio de Buckingham y un banquete con la reina.

“Aunque disfruté plenamente la visita de Estado el mes pasado, fue la reina quien más me impresionó”, dijo Trump.