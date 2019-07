Para los habitantes del eje Este del estado Aragua, se ha convertido en una verdadera hazaña poder ir a los bancos de los municipios que los conforman, pues las interminables colas son las protagonistas de estas odiseas, que deben hacer diariamente para poder realizar sus gestiones bancarias.

Loading...

En esta parte del estado Aragua es un factor común ver a personas desde muy temprano en las entradas de las oficinas, con sweaters, banquitos, café caliente, y sobre todo, con la esperanza de conseguir dinero en efectivo.

La situación deja en evidencia la desesperada lucha con la necesidad; madrugar para hacer las largas filas es la única respuesta que consiguen para “resolver” para el pasaje diario, la comida y uno que otro gasto del hogar.

Ante este hecho, el descontento en el servicio en todas las oficinas bancarias de las entidades no se deja esperar, pues los usuarios nunca tienen la certeza de si podrán encontrar el efectivo completo o si el que dispensen funcionará para las actividades que ameritan realizar.

Y es que resulta increíble entender frases como: “Ojalá den un poco más” o “esperemos que lo que den, nos medio alcance”, pero en este eje aragüeño, esto se ha vuelto más que una costumbre, ya que según los bancos facilitan pocas cantidades en efectivo y en ocasiones con billetes que ya nadie acepta.

“Cada día voy al banco en el nombre de Dios, que pueda conseguir un poco más de efectivo, tengo una hija en la universidad que viaja todos los días y es indispensable que tenga efectivo. Es frustrante porque hay veces que nos dan sólo 6 mil bolívares y eso no alcanza para mucho“, puntualizó Coralia Perdomo.

Milena Cáceres dijo: “Ojalá alguien mejore esta situación porque los padres de familia no estamos teniendo vida, el sueldo no nos alcanza para nada y el dinero casi que lo tenemos preso, porque no podemos tenerlo en físico y ahora en efectivo todo es más barato”.

Ahora bien, las sumas expedidas por las taquillas van desde los 6.000 a los 10.000 bolívares, mientras que por cajero automático proporcionan 3 mil a los clientes propios y a los de otras entidades 1.500. Sin embargo, quien corra con la suerte podrá obtener un poco más, puesto que puede pasar por taquilla y luego por el telecajeros.

No obstante, si la suerte está con el cliente y a la entidad bancaria han llegado los nuevos billetes del cono monetario, pueden tener hasta 50 mil soberanos, quitan la preocupación a más de uno, ya que pueden resolver más gastos que los que representa el pasaje de su núcleo familiar.

En resumidas cuentas, esta es una realidad que golpea duramente el acontecer diario y con la que ciudadanos deben aprender a convivir, incluso ya pasar el día entero en el banco es una actividad que no puede evitarse.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria