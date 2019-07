Si dices que las matemáticas no son lo tuyo, y desde niño has “sufrido” mucho por los números, eso te lleva a preguntarte el porqué hay personas que son más ágiles en la materia que otros. No creerás la respuesta.

Loading...

Un estudio realizado por un grupo de investigadores del departamento de economía aplicada de la Universidad de Granada (UGR), asegura que, la razón por la que algunas personas son malas para las matemáticas se debe nada más y nada menos que a la testosterona.

La exposición a la testosterona en el vientre durante el embarazo influye en la habilidad matemática de las personas.

En este sentido, llegaron a dicha conclusión luego de analizar a 500 alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Granada. Al final todos tenemos aptitudes distintas, no te preocupes.