Jennifer López encantó este fin de semana a toda su fanaticada luego de participar en el concierto más grande de la historia de 52 años del anfiteatro Summerfest en el American Family Insurance Amphitheater, donde le rindió tributo a Selena Quintanilla, con uno de sus temas más conocidos “Si una vez”.

Sin embargo, la sorpresa más inesperada para todo su público fue cuando la cantante en uno de sus bailes quedó con su trasero al aire, pero ella como toda una estrella continuó dando su show.

Fueron dos horas llenos de intensidad, sorpresa y la melodiosa voz de Jennifer López. Temas como Dance Again, On the Floor, coreografías espectaculares, luces, globos, confeti en tono plateado convirtieron el momento en un concierto alucinante.

Además, encantó cuando interpretó canciones de Selena Quintanilla y simplemente el público enloqueció. La famosa intérprete se robó toda la atención del público asistente al concierto.

Por otra parte, la cantante utilizó un jumpsuit en tonalidad blanca que permitía ver una parte de su abdomen pero el trasero quedó al aire.