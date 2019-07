Karin Salanova, diputada de la Asamblea Nacional, manifestó que el informe emitido por la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, refleja la compleja crisis humanitaria por la cual se encuentra atravesando el país.

“En este informe se evidencia la responsabilidad del sistema que representa Nicolás Maduro, vivimos en un país donde la mayoría de los venezolanos no tienen la posibilidad de acceder a la salud, alimentos, educación, ni a los servicios básicos, y a todo esto se le suma que existen más de 800 mil pequeños dejados atrás porque sus padres decidieron cruzar las fronteras en busca de un futuro mejor y estabilidad económica que lastimosamente acá no tienen”.

Asimismo, Salanova recalcó que la mayoría de los niños que sus padres se han ido del país se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos, “estas personas mayores son las que más sufren las consecuencias de la escasez de medicinas, en la actualidad a más de 7 millones de abuelitos no les alcanza el dinero de la pensión para comprar sus tratamientos médicos”.

De igual forma, la parlamentaria resaltó que en el estado Aragua se han registrado casos de niños intoxicados debido al consumo de yuca amarga, “muchos de nuestros pequeños no asisten a las aulas de clases por no contar con alimentos y los planes gubernamentales no funcionan como deberían, en las calles observamos a los niños y adolescentes comiendo de la basura, y las autoridades solo se encargan de ocultar la tasa de morbilidad del Hospital Central de Maracay, pero no ocultan nada ya que la realidad es palpable en cada hogar”.

Por último, la legisladora y Vicepresidenta de la Comisión de familia Salanova acotó, que el sistema de Nicolás Maduro solo ignora las cifras y las recomendaciones por parte de los organismos internacionales, “no se le puede otorgar los alimentos y medicamentos a dicho sistema, solo los utiliza con fines políticos, su sistema es el causante de toda esta crisis y no garantiza los derechos básicos, es por esto que millones de ciudadanos deben tener claro que las instituciones internacionales están para ayudarnos y articular una actuación firme para acelerar el cambio político que tanto necesitamos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo