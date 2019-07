La Agencia Europea de Seguridad Aérea descubrió un fallo en el piloto automático que pone en duda el regreso del Boeing 737 MAX.

Los problemas para Boeing y su 737 MAX están lejos de llegar a su fin. Luego de que la empresa se declarara lista para certificar de nuevo sus aviones, un nuevo fallo relacionado al piloto automático ha surgido. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) envió una lista de cinco requerimientos a Boeing y a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

El listado cuenta con cuatro fallos que han sido mencionados con anterioridad y que tienen que ver con el Sistema de Aumento de Características de Maniobra (MCAS), la falta de entrenamiento o la poca confiabilidad de los sensores de ángulo de ataque, sumado a los problemas del software que fueron los últimos en ser reportados.

El piloto automático no se desactiva en ciertas emergencias

El quinto requerimiento de la lista tiene que ver con el piloto automático, en donde existe un fallo en que no es posible desactivarlo correctamente en ciertas emergencias, lo que causaría una tragedia ya que los pilotos no tendrían el tiempo suficiente para intervenir ante una inminente entrada en pérdida (stall).

De acuerdo con un experto en seguridad y antiguo piloto de un 737, no se sabe si esto simplemente es un tema a tratar entre Boeing y los reguladores, o si se trata de requisitos específicos para que el 737 MAX pueda volar de nuevo.

La lista de la EASA fue filtrada por un empleado de Boeing a la publicación, y la única respuesta oficial de la empresa es que seguirán trabajando con los reguladores ofreciendo la información necesaria, a medida que trabajan en un “retorno seguro” del MAX al servicio.

Los requerimientos de la agencia europea estarían alineados con la FAA, o al menos tendrían que hacerlo. Es por eso que la EASA envió la lista no solo a Boeing, sino a su homóloga estadounidense. Hasta ahora no existe una fecha definida respecto a cuándo podría volver a volar el 737 MAX, algo que no solo ha afectado la reputación de la armadora estadounidense, sino también sus ingresos.

Apenas ayer se reportó que Flyadeal, una aerolínea de bajo costo de Arabia Saudita, canceló un pedido de 30 aeronaves 737 MAX. Una operación que pudo significar 5.900 millones de dólares a Boeing, se desvaneció, y en su lugar Airbus fue la elegida para proveer los aviones a la empresa saudita.