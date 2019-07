Al parecer una nueva forma de obtener dinero en efectivo han comenzado a implementar los comerciantes en sus establecimientos ubicados en la ciudad de La Victoria, tomando por sorpresa a los ciudadanos que no tienen Internet o teléfonos inteligentes, quienes en muchas ocasiones no tienen tiempo de ir al banco a revisar sus cuentas.

En este sentido, muchos de los denunciantes enfatizaron que en la actualidad varios comercios del centro de la capital de Ribas, están tomando la medida de cobrar una comisión de 100 a 600 bolívares, por cada tarjeta de débito que reporte “fondo insuficiente”, lo que les parece una completa falta de respeto, pues no todos pueden acercarse a un banco o simplemente la red de Internet no les funciona.

“Los comerciantes como siempre nunca pierden. Si la tarjeta es de débito te quitan tu pequeña tajada en efectivo, que al final no es ni dos pasajes, pero si la tarjeta es de crédito y el pago por el punto de venta fue rechazado por saldo insuficiente, la comisión por parte de los encargados oscila entre mil y 1.500 bolívares y 2 mil“, acotó Marisela Martínez, mientras hacía sus compras.

Luis Guillén agregó, “esto me parece una locura lo que están haciendo, porque ahorita nada funciona bien, el banco vive abarrotado de colas de cualquier tipo, lo que hace que muchos no podamos ver el estado de cuenta. Si es el Internet no funciona y cuando lo hace el banco no cae. Si mandas un mensaje no te llega o tarda dos días. Y no obstante, si tienes el dinero, pero la plataforma del banco está caída y en muchos casos dice código 051, también tienes que pagar. Esto se lo llevó quien lo trajo”.

Por su parte, Indra Rojas dijo, “yo me compadezco de los pobres adultos mayores lo que tienen que pasar, porque el poco efectivo que les dan en el banco, lo usan para comprar comida y pasaje; y lo que le queda en la tarjeta pasarlo en el punto y si no le pasa por mala suerte, deben perder más, esto no es de Dios. Y lo peor es que si tu preguntas porque están cobrando eso, te responden que es porque el papel es costoso y porque no son cajeros automáticos para ver si han caído los bonos”.

Entre tanto, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades a “meterle la lupa” a lo que está pasando, porque como siempre estaban haciendo lo que querían con el pueblo y su necesidad.

Finalmente, ante esta denuncia, hicimos un recorrido por comercios del centro de la entidad y se evidenció que en locales, supermercados, farmacias, entre otros, los comerciantes tienen pegados los avisos de cobro de comisiones, y alegan que los mismos se deben a las tarifas porcentuales de las entidades bancarias por los puntos.

DANIEL MELLADO | elsiglo