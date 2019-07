Sin agua se encuentran varios sectores de la zona norte de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, así lo denunciaron varios residentes, quienes aseguraron que presuntamente el inconveniente con el suministro se debe a problemas con el pozo de El Recreo en la misma entidad.

Y es que los afectados pertenecientes a comunidades como El Calvario, 23 de Enero, Guzmán Blanco y demás zonas aledañas; esta dificultad tiene por lo menos tres semanas aquejándolos y poniéndolos entre la espada y la pared, ya que aseguran que ni a las tomas de agua está llegando el vital líquido, lo que los obliga a hacer un gasto exorbitante para adquirir camiones cisternas.

“No las estamos viendo fea por estos sectores, porque antes por lo menos nos ayudábamos con los chorritos de la calle, pero ahora no llega ni una gota a ningún lado. Eso nos tiene pendiente, porque todos no contamos con el dinero necesario para comprarle agua a un cisterna y ya lo poco que recolectamos con las lluvias se está acabando”, puntualizó Irama Peña.

De acuerdo con lo expuesto con Peña, Carlos Zarate agregó, “teníamos el vital líquido con regularidad, pero desde hace semanas se fue y hasta más nunca. Hemos ido a conversar con las autoridades de Hidrocentro, pero no nos dan respuesta, ni nos explican bien qué fue lo que pasó. Realmente es preocupante porque estas son zonas populares, donde abundan adultos mayores y niños que necesitan del servicio”.

Mirna Contreras dijo, “a nosotros en la zona norte siempre nos agarran de guachafita. Nos dan pañitos de agua tibia para los problemas y luego las dificultades vienen y es peor. Yo he tratado de agarrar agua de lluvia pero esa no la puedo utilizar para cocinar. Entonces quedo en lo mismo, porque no hay dinero y al parecer a la gente de Hidrocentro eso les da igual, como el director tiene sus camiones mejor para él”.

Asimismo, los vecinos indicaron que de no ser restituido el servicio o por lo menos recibir alguna respuesta en la venidera semana, se armarán de valor y saldrán a protestar, ya basta de tanta indiferencia con los problemas del pueblo y más con lo que se refiere al agua que es indispensable.

Ahora bien, en la zona los denunciantes no tardaron en hacer del conocimiento público, su pesar con respecto al estado en el que se encuentran las vías de acceso y por si fuera poco el casi nulo funcionamiento de los postes de alumbrado público.

Finalmente, quienes viven en estas zonas hicieron un llamado a los entes competentes a trabajar para el beneficio del pueblo, en vez de estar lucrándose ellos mismos, pues fueron escogidos por el pueblo para que busquen su bienestar y es lo menos que están haciendo.