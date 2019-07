Con un tiro en la cara, golpeado, amarrado y en un barranco de la Autopista Regional del Centro, a la altura de Las Tejerías, apareció el cuerpo sin vida de un hombre que laboraba como chofer en una empresa distribuidora de alimentos procesados.

Como José Eduardo Armas Palacios, de 51 años de edad, fue identificada la víctima, quien el pasado lunes 1 de julio salió en horas de la tarde a la ciudad capital desde Mariara para cumplir con exigencias de su jefe, de acuerdo a la información aportada por Gladis González, esposa del fallecido transportista.

“El salió el lunes a las 6:00 de la tarde porque su jefe lo llamó insistentemente a que se fuera hacia Boleíta Norte, pero no llegó y desde ese momento estaba desaparecido, y no sabíamos nada de él hasta que me llamaron que había aparecido tirado en un barranco, muerto”, fueron las palabras de González.

Según la información recabada por su esposa, se presume que la víctima fue interceptada por delincuentes que operan en la ARC para robarle la mercancía, así como el vehículo donde se transportaba, un camión marca Ford 1721, propiedad de la empresa, cuyo paradero se desconoce.

Cabe destacar que el hallazgo del cadáver, que estaba en la profanidad de un barranco, se produjo por casualidad, ya que un accidente ocurrió el sábado en la misma zona, por lo que las personas y autoridades que se congregaron en dicho punto avistaron el cadáver.

Se conoció que Palacios trabajaba desde hace ocho años en la distribuidora y residía en la urbanización Los Tamarindos de Mariara; deja nueve hijos huérfanos. Por otro lado se supo que al momento del robo solo transportaba en el camión 5 potes de salsa de soya y 18 pares de botas de seguridad.

Cabe destacar que con este asesinato por parte de los piratas de la Autopista, son ya varios los casos que se suman a la ola de crímenes que se comenten en la vía expresa por parte de bandas delincuenciales a sus anchas. Finalmente, los familiares de la víctima exigieron a las autoridades investigar y hacer justicia.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo