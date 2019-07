El Foro Penal, organización no gubernamental, que defiende a los llamados presos políticos de Venezuela, dijo este viernes a Efe que en esta última semana se han excarcelado a 36 personas que en su mayoría fueron detenidas en manifestaciones, pero denunció que otras 30 han sido encarceladas también por protestar.

“Siempre excarcelan y encarcelan personas”, dijo el director de la ONG, Alfredo Romero, en una conversación telefónica al ser consultado por el anuncio de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la liberación de 22 “presos políticos” entre ellos el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni.

Indicó que las de las 36 excarcelaciones ocurridas en la última semana, 13 sucedieron el jueves, y la mayoría de los liberados tiene medidas cautelares.

Sobre las 30 personas que fueron detenidas indicó que 12 son adolescentes, y que se encontraban protestando para exigir el servicio de gas doméstico, pero que fueron acusados por intentar saquear una panadería en el pueblo de Quíbor, estado Lara.

“Es el efecto puerta giratoria que aplica el Gobierno”, apuntó.

Asimismo, denunció que tres mujeres se encuentran detenidas por la fuga del comisario Iván Simonovis, quien estuvo en arresto domiciliario en Caracas cumpliendo una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que se produjeron durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013).

Las tres mujeres detenidas son, la trabajadora doméstica de la familia Simonovis, y dos familiares de ella.

La noche del jueves, Simonovis publicó un video en Twitter dirigido al gobernante Nicolás Maduro y al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y señaló que las mujeres detenidas no tienen “nada que ver” con su fuga.

“Los que me ayudaron a salir del país, a salir de mi casa están en tu entorno, ahí al lado tuyo, funcionarios activos, militares activos, saquen un solo caso alguna vez (…) y descubran quiénes fueron los que me ayudaron y les digo una cosa (…) prepárense, estoy calentando el brazo -me estoy preparando-“, sentenció.

EFE