Yamauchi se aventura sobre PlayStation 5, la realidad virtual y el futuro de la saga, que será una combinación del pasado, presente y futuro de la franquicia.

Kazunori Yamauchi, CEO de Polyphony Digital, ha dejado entrever en una entrevista para GT Planet que el próximo Gran Turismo ya está en desarrollo para PlayStation 5. “Obviamente estamos trabajando en el próximo juego de la saga. No puedo confirmar si será un nuevo título en la línea de Gran Turismo Sport o si será Gran Turismo 7. Pero en cualquier caso, será una experiencia completa que combinará el pasado, presente y futuro de la franquicia. Los viajes por todo el mundo con motivo de los eventos de GT Sport me han dado cierta perspectiva sobre cómo debería ser el próximo juego”, aseguraba Yamauchi.

Sobre la futura PlayStation 5, Yamauchi se ha mostrado interesado en cómo su potencia podría mejorar las experiencias de realidad virtual. “No creo que exista nada que requiera tanto a nivel de potencia como ella. Me gusta mucho la realidad virtual y creo en todas las posibilidades que tiene, además de que encaja muy bien con los juegos de conducción”.

Estas declaraciones vienen a complementar una intervención reciente del diseñador sobre PlayStation VR en la que aseguró que “esperaba algo más increíble. He estado esperando la realidad virtual durante más de 50 años y después de tanto tiempo… Cuando tengamos 8K duales y unos 200Hz de refresco… Espero no tener que aguardar otros 50 años”. Declaraciones compartidas por From Software, que también terminó decepcionada con la tecnología tras hacer Déraciné.

Gran Turismo Sport suma y sigue

A pesar del desarrollo de la nueva entrega, el último juego de la serie, GT Sport, lanzado en 2017, sigue creciendo y actualizándose. A pesar de un tumultuoso comienzo (con pocos coches, menos circuitos, ausencia de climatología, presencia de conexión a internet obligatoria y un modo campaña austero como pocos), Polyphony nunca tiró la toalla y logró sortear el batacazo de crítica y público a base de parches, actualizaciones y contenidos gratuitos. Yamauchi confirmó hace poco que esa política seguirá en marcha en el 2019 del juego, que ha empezado el año llegando a los 7 millones de usuarios activos e introduciendo poco a poco la climatología en todos los circuitos del juego.