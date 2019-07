Héctor Jesús Bastidas Torres, de 38 años de edad, tenía dos años en situación de calle. Fue rescatado por empleados de la Misión Hipólita, centro de tratamiento Aquiles Nazoa, ubicado en un sector de Quinta Crespo, en el centro de la capital de la República. El hombre falleció el pasado 22 de junio, pero no fue sino una semana después, en una visita de su padre, cuando le informaron del deceso.

Deudos indicaron en la medicatura forense, que mientras estuvo internado no permitían la visita familiar, tampoco les recibían comida que intentaban donar, lo único que les permitían eran frutas.

Familiares no entendían el por qué no les informaron a tiempo sobre el deceso. La única información que les daban era en la puerta de la institución, porque no permitían la visita, el pasado 27 de junio, cuando su padre le informaron de la muerte en la institución Negra Hipólita, le indicaron que su hijo había sufrido un paro respiratorio.

En la medicatura forense, en el protocolo de autopsia el patólogo refirió que la causa de la muerte se debió a desnutrición calórica proteica.

Ante de la situación de calle, debido al vicio de las drogas, Bastidas Torres era vendedor de pilas. La víctima no dejó hijo, era el tercero de ocho hermanos.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo-Caracas