El actor estadounidense, de origen egipcio, Rami Malek aseguró que pidió que su personaje de villano en la nueva película de James Bond, Bond 25, no fuera un terrorista árabe que reflejara “una ideología o una religión”.

El intérprete se aseguró de ello antes de aceptar el papel, ya que temía que sus orígenes pudieran desencadenar en burlas, según declaraciones al tabloide británico Daily Mirror publicadas el miércoles.

Malek, recientemente premiado con el Óscar por su encarnación del cantante Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, puso sus condiciones al director Cary Fukunaga.

“Dije que no podemos identificarlo con ningún acto de terrorismo que refleje una ideología o una religión. Eso no es algo que me gustaría hacer, por lo tanto, si esa es la razón por la que soy tu elección, entonces puedes descartarme”, aseguró.

“Pero no era claramente la visión” de Cary Fukunaga. “Así que es un terrorista de otro tipo”, dijo.

El actor, de 38 años, nació en el seno de una familia de coptos egipcios que emigró a las afueras de Los Ángeles.

Arraigado a sus raíces, considera que “no hay ni primera generación ni segunda generación” de migrantes. “Soy egipcio”, dijo en una entrevista a la revista GQ en 2018.